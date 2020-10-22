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Relações

Bolsonaro pede que diplomatas levem verdade do Brasil ao exterior

O presidente orientou que mostrem a verdade aos outros países, citando as medidas econômicas desenvolvidas pelo governo e as ações para preservação da Amazônia

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 14:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 out 2020 às 14:37
O presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento do programa Voo Simples, no Palácio do Planalto.
O presidente Jair Bolsonaro durante o lançamento do programa Voo Simples, no Palácio do Planalto. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (22) da formatura dos novos diplomatas brasileiros, em cerimônia no Palácio Itamaraty, em Brasília. Em seu discurso, Bolsonaro orientou que mostrem a verdade do Brasil aos outros países, citando as medidas econômicas desenvolvidas pelo governo e as ações para preservação da Amazônia.
Os senhores são importantíssimos para nós, na manutenção da paz, da nossa economia e em nossa liberdade. Lá fora, cada um de vocês é um pedaço do nosso Brasil. Do que mais nós precisamos é da verdade. Não podemos nos deixar vencer pela falsa narrativa. O mundo sempre esteve em guerra, nem que seja apenas nas comunicações, disse.
Em diversas ocasiões, o presidente Bolsonaro já defendeu a política ambiental do governo federal, diante de críticas internacionais, especialmente no que diz respeito ao desmatamento e às queimadas na Amazônia. Não é fácil levar e falar a verdade, mas nós confiamos em vocês, nós temos que lutar por aquilo que é nosso, não podemos ceder, disse Bolsonaro aos formandos.
De acordo com o presidente, o governo está organizando uma viagem, entre Manaus (AM) e Boa Vista (RR), para diplomatas de vários países, para mostrar naquela curta viagem de uma hora e meia que não verão em nossa floresta nada queimando ou sequer 1 hectare de selva devastada.
Tradicionalmente, a formatura dos alunos do Instituto Rio Branco acontece em meados de abril, em homenagem ao Dia do Diplomata, celebrado em 20 de abril. A data marca o nascimento do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. Neste ano, a cerimônia foi adiada em razão da pandemia de covid-19.
A turma de 2019-2020 é composta de 27 diplomatas brasileiros. O patrono escolhido pelos formandos é João Cabral de Melo Neto, poeta, escritor e diplomata brasileiro. A paraninfa da turma é Sara Walker, professora do Programa de Inglês do Instituto Rio Branco.

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ORDEM DE RIO BRANCO 

Além da formatura dos novos diplomatas, Bolsonaro participou da imposição de insígnias da Ordem de Rio Branco, que reconhece a atuação de brasileiros e estrangeiros nas mais diversas áreas. Entre os agraciados de hoje estão ministros de Estados, militares e embaixadores. No total, foram 150 homenageados.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e os ministros Milton Ribeiro (Educação), Ricardo Salles (Meio Ambiente), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e José Levi (Advocacia-Geral da União) foram admitidos no quadro suplementar da ordem em seu grau mais alto, o Grã-Cruz.
Instituída em 1963, a condecoração é dividida em dois quadros: ordinário, composto por diplomatas da ativa; e suplementar, que reúne diplomatas aposentados, pessoas físicas e jurídicas nacionais ou estrangeiras. A Ordem de Rio Branco tem cinco graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro, além de uma Medalha anexa. Seu conselho é constituído pelo Presidente da República, Grão-Mestre da Ordem; pelo ministro das Relações Exteriores, chanceler da Ordem, pelos chefes das Casas Civil e Militar da Presidência da República e pelo secretário-geral do ministério.

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