Bolsonaro pede a Moraes que devolva seu passaporte para viagem a Israel

O passaporte de Bolsonaro foi confiscado por Moraes na Operação Tempus Veritatis – apuração sobre uma suposta tentativa de golpe que teria sido gestada em seu governo. A medida foi mantida no bojo da investigação sobre o episódio em que o ex-presidente ficou hospedado na sede da Embaixada da Hungria, em Brasília.

A estadia de Bolsonaro na representação diplomática húngara levantou suspeitas de que ele poderia estar buscando asilo para evitar sua prisão. No entanto, na última quarta-feira (24), o ministro do STF mandou arquivar o caso , sob o argumento de que não haviam "elementos concretos" que implicassem o ex-presidente. A apuração acabou arquivada, mas a proibição de Bolsonaro deixar o País foi mantida.

Jair Bolsonaro planeja viagem a Israel com duração de seis dias e sete noites Crédito: Isac Nóbrega/PR

Segundo os advogados de Bolsonaro, a autorização para a viagem "não acarreta qualquer risco" às investigações da Operação Tempus Veritatis "considerando os compromissos previamente agendados no Brasil, que demandam a presença do ex-presidente após seu retorno de Israel".