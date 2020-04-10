Bolsonaro: Médico não abandona paciente, mas paciente troca de médico

O presidente Jair Bolsonaro usou da analogia do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para sinalizar que ainda estuda a permanência do auxiliar à frente da pasta, após os atritos que ambos tiveram sobre as orientações para isolamento social. "O médico não abandona o paciente, mas o paciente pode trocar de médico", disse Bolsonaro.

Presidente Jair Bolsonaro e o ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta em entrevista coletiva sobre ações do governo devido ao coronavírus. Os dois têm posicionamentos diferentes Crédito: GloboNews

No início da semana, Mandetta havia respondido, sobre a possibilidade dele próprio pedir para deixar o cargo, que "o médico não abandona o paciente".

Bolsonaro, em transmissão ao vivo pela internet, havia dito que "quem está esperando eu falar do Mandetta, do Onyx e do Osmar pode pular para outra live. Não vai ter esse assunto aqui".

CIÊNCIA

Mandetta, que é médico, já disse mais de uma vez que pauta a atuação do ministério com base em evidências científicas . Bolsonaro, temendo efeitos na economia e, consequentemente, na avaliação que a população pode fazer da gestão, apela a teses que nem sempre estão de acordo com orientações técnicas.