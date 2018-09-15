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Datafolha

Bolsonaro lidera com 26%; em segundo, Ciro e Haddad têm 13%

Petista subiu quatro pontos; Alckmin aparece com 9%, enquanto Marina tem 8%

Publicado em 

14 set 2018 às 22:16

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 22:16

Crédito: Montagem | Gazeta Online
O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, permanece na frente da corrida eleitoral, agora com 26% das intenções de voto, segundo o Datafolha. O número representa uma oscilação de dois pontos para cima, dentro da margem de erro, em relação ao levantamento mais recente, da semana passada. Ciro Gomes (PDT), que se manteve estável, e Fernando Haddad (PT), que subiu quatro pontos, estão numericamente empatados com 13%, logo em seguida. Eles estão empatados tecnicamente, no limite da margem de erro, com Geraldo Alckmin (PSDB), que oscilou um ponto para baixo e tem 9%.
Marina Silva, que nos levantamentos anteriores estava empatada em segundo lugar com Ciro, Haddad e Alckmin, agora está com 8%, uma queda de três pontos percentuais na comparação com o levantamento anterior.
> No ES, Alckmin tenta se colocar como alternativa a Bolsonaro

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