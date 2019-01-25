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Barragem em MG

Bolsonaro lamenta rompimento e diz que enviará ministros a MG

"Todas as providências cabíveis estão sendo tomadas", afirmou o presidente

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 18:00

Publicado em 

25 jan 2019 às 18:00
Bolsonaro lamenta rompimento de barragem e diz que enviará ministros a MG Crédito: Alan Santos
O presidente Jair Bolsonaro comentou o rompimento de barragem em Brumadinho, em Minas Gerais.
"Lamento o ocorrido em Brumadinho-MG. Determinei o deslocamento dos Ministros do Desenvolvimento Regional e Minas e Energia, bem como nosso Secretario Nacional de Defesa Civil para a Região", escreveu o presidente nas redes sociais.
> Famílias buscam notícias de desaparecidos da barragem da Vale
Bolsonaro disse também que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também está a caminho de Minas.
"Todas as providências cabíveis estão sendo tomadas", afirmou o presidente.
> Governo cria força-tarefa para atuar no rompimento em Brumadinho

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