Bolsonaro lamenta rompimento e diz que enviará ministros a MG

O presidente Jair Bolsonaro comentou o rompimento de barragem em Brumadinho, em Minas Gerais.
"Lamento o ocorrido em Brumadinho-MG. Determinei o deslocamento dos Ministros do Desenvolvimento Regional e Minas e Energia, bem como nosso Secretario Nacional de Defesa Civil para a Região", escreveu o presidente nas redes sociais.
Bolsonaro disse também que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também está a caminho de Minas.
"Todas as providências cabíveis estão sendo tomadas", afirmou o presidente.