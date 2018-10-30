Bolsonaro já tem 15 nomes de ministros definidos, diz braço-direito

O ex-presidente do PSL Gustavo Bebianno disse nesta terça-feira (30) que já há cerca de 15 nomes escolhidos para os ministérios do governo de Jair Bolsonaro. Alguns desses nomes podem ser anunciados ainda nesta terça-feira após a reunião que está sendo realizada na casa do empresário Paulo Marinho, no Jardim Botânico, para compor a nova equipe. Segundo ele, já há um nome forte para a Educação.
Bebianno também disse que não sabe se Bolsonaro já esteve em contato com Sérgio Moro, mas que certamente vão se falar em algum momento, pois há expectativa de que o juiz se engaje de alguma forma no novo governo.
É um nome muito importante para o Brasil e a população, estamos na expectativa de que ele aceite se engajar de alguma forma
Sobre as declarações que Bolsonaro fez ontem em entrevista ao Jornal Nacional sobre o jornal Folha de S. Paulo, Bebianno disse que Bolsonaro não fez ataques, mas críticas.
- Será que a crítica é unilateral? Nós vivemos num regime democrático. Se ele se sentiu atacado em algum momento fora de uma linha de normalidade, afinal há outros tantos jornalistas (citou alguns) que fizeram comentários a respeito da postura desse jornal. São críticas recíprocas - disse.
Perguntado se as declarações de Bolsonaro, com a advertência de tirar a publicidade oficial de um dos maiores jornais do país, significariam uma ameaça, o presidente da PSL disse que de "forma nenhuma".
- A publicidade do jornal tem que ter um equilíbrio, seguir um critério técnico. Estamos estudando isso. Entendemos que o estado gasta muito dinheiro com publicidade de forma desnecessária. Acreditamos que isso é um desperdício. Na secretaria de comunicação já houve muitas desconfianças de como se manipula esse dinheiro. Então tudo isso vai ser revisto de forma democrática e tranquila, seguindo os padrões legais - afirmou.