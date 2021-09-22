Bolsonaro ficará em isolamento por ao menos cinco dias, diz Saúde

O presidente Jair Bolsonaro em visita aos Estados Unidos Crédito: Alan Santos/PR

As informações foram dadas pelo secretário especial de Comunicação Social do Ministério da Saúde, André Costa, em um rápido pronunciamento no Palácio do Planalto. O mesmo deverá ser feito pelo restante da comitiva presidencial que teve contato com Queiroga na viagem à Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York - aproximadamente 50 integrantes, incluindo diplomatas

Seguindo as recomendações do Guia de Vigilância Epidemiológica Covid-19, elaborado pelo Ministério da Saúde, Bolsonaro e os demais membros da comitiva serão submetidos a novos exames RT-PCR dentro de cinco dias, prazo em que o procedimento tem maior eficácia. Quem tiver teste negativo poderá deixar o isolamento, mas seguirá monitorado por médicos por ao menos 14 dias, seguindo o Guia e recomendações da Anvisa.

"Presidente da República encontra-se no Palácio da Alvorada totalmente assintomático e seguirá essas orientações", disse Costa. "Toda comitiva que retornou para o País encontra-se assintomática", afirmou. O novo exame, destacou, deverá ser realizado entre sábado, 25, à noite e domingo, 26, pela manhã. "São cinco dias contados a partir do último contato com a pessoa infectada. Foi ontem (21)", disse.

Originalmente, o governo havia divulgado que o pronunciamento seria feito pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, mas ele não compareceu. O ministério foi questionado pela reportagem sobre o porquê da alteração, mas não respondeu.

Queiroga testou positivo para o coronavírus na noite desta terça-feira, antes de embarcar no voo de volta para o Brasil. Ele acompanhava o presidente da República na 76ª Assembleia-Geral da ONU, onde o chefe do Executivo fez um discurso em que criticou o passaporte da vacina e defendeu remédios sem eficácia comprovada contra a covid-19. Queiroga permanecerá isolado nos Estados Unidos por pelo menos 14 dias.