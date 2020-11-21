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Estado em crise

Bolsonaro embarca para Macapá (AP) na companhia de Alcolumbre

Um novo apagão atingiu o Amapá. A crise no fornecimento de energia acontece desde o dia 3 de novembro em 16 cidades do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 18:32

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 18:32

Presidente da República, Jair Bolsonaro, em evento voltado ao turismo em Brasília
Presidente da República, Jair Bolsonaro, em evento voltado ao turismo em Brasília Crédito: Isac Nóbrega
O presidente Jair Bolsonaro embarcou há pouco para o Amapá, Estado que enfrenta uma crise no fornecimento de energia desde o dia 3 de novembro, quando um incêndio em um transformador deixou 14 das 16 cidades às escuras. A visita à capital Macapá atende a um convite do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que embarcou junto com Bolsonaro no início da tarde deste sábado (21).
"Embarco agora ao Amapá, com o presidente @jairbolsonaro, para acompanhar o trabalho de restabelecimento da energia no Estado. Geradores da usina termoelétrica serão ativados. Soluções técnicas urgentes e trabalho em conjunto são necessários para devolver a luz aos amapaenses", postou o presidente do Senado há pouco no Twitter.

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