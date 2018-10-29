Bolsonaro diz que será 'defensor da democracia e da Constituição'

Crédito: Tânia Regô/Agência Brasil

Eleito presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL) destacou no discurso da vitória que será "defensor da democracia e da Constituição". O militar leu as suas primeiras palavras como presidente em rede nacional de televisão, sem mencionar o adversário derrotado, Fernando Haddad (PT).

No pronunciamento, prometeu foco na liberdade e nos direitos dos cidadãos, com corte de privilégios e "quebra de paradigmas". Pouco antes de ir à TV, ele fez transmissão ao vivo no Facebook, na qual prometeu governar "seguindo os ensinamentos de Deus ao lado da Constituição.

Ao lado da mulher, Michelle Bolsonaro, e dos principais aliados, Bolsonaro voltou a citar o "slogan" de sua campanha, João 8:32, sobre conhecer e "ser libertado" pela verdade, e disse fazer dos brasileiros "testemunhas" de que o governo defenderá o regime democrático e o texto constitucional.

"Isso não é a promessa de um partido, não é a palavra de um homem, mas um juramento a Deus. A verdade foi um farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho. O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumi com os brasileiros foi de fazer um governo decente, comprometido com o país e com o povo. E garanto que assim será", disse no discurso lido na porta da casa dele na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo Bolsonaro, o governo será formado por pessoas "que têm o mesmo propósito de cada um" que o ouvia na televisão: transformar o Brasil em uma livre e próspera nação. O militar reforçou o foco de seu governo na "liberdade" como princípio fundamental e na defesa dos direitos dos cidadãos.

"A liberdade é um princípio fundamental. A liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender, liberdade política e religiosa, liberdade de ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeito por elas. Um Brasil de diversas opiniões. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda os direitos do cidadão", ressaltou Bolsonaro, que prometeu uma administração "constitucional e democrática".

O presidente eleito frisou que vai cortar o desperdício dos gastos públicos e os privilégios "para que as pessoas possam dar muitos passos à frente". Segundo o militar, seu governo vai "quebrar paradigmas". Ele reafirmou a intenção de "desburocratizar" a economia e permitir que o empreendedor "tenha mais liberdade para criar e construir seu futuro". Bolsonaro também ressaltou que, como "quebra de paradigma", vai "respeitar de verdade a federação", com repasse de recursos federais para estados e municípios.

"Mais Brasil e menos Brasília"

"Precisamos de mais Brasil e menos Brasília", destacou o militar. "As reformas que nós propomos serão para criar um novo futuro para o brasileiro. Quando digo isso, falo com uma mão voltada para o seringueiro da selva amazônica e para o empreendedor. Não existem brasileiros do Sul ou do Norte. Somos todos uma só nação. Uma nação democrática", ressaltou o político, que ainda defendeu o direito de propriedade.

A mesma frase já foi usada por Fernando Collor, presidente eleito em 1989. "O que precisamos é de mais Brasil e menos Brasília", afirmou Collor, em março de 1991, ao lançar o Projeto de Reconstrução Nacional.

Bolsonaro afirmou que "emprego, renda e equilíbrio fiscal" são os compromissos de seu governo. Ele ainda prometeu juros mais baixos para estimular investimentos e gerar empregos. O parlamentar ainda frisou que o déficit público primário precisa ser resolvido.

"Governaremos com olhos nas futuras gerações e não nas próximas eleições", frisou Bolsonaro, em aceno à juventude do país, ao afirmar eles têm "vivido incerteza e estagnação".