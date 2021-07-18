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Custo elevado

Bolsonaro diz que preço do combustível está alto e culpa governadores

O presidente criticou o peso do ICMS sobre o preço dos combustíveis, e culpou os gestores estaduais pelo impacto econômico das medidas restritivas na pandemia

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 19:47

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jul 2021 às 19:47
Frentista corrige placa com preço da gasolina em posto de Colatina
O reajuste no preço dos combustíveis tem sido frequente Crédito: TV Gazeta Noroeste
O presidente Jair Bolsonaro criticou neste domingo os governadores pelo peso do ICMS, que é um imposto estadual, sobre o preço dos combustíveis, e os culpou pelos efeitos danosos na economia com o fechamento no âmbito das medidas restritivas decorrentes do avanço da pandemia do novo coronavírus, inclusive de igrejas. Segundo o presidente, o preço da gasolina na bomba é mais de duas vezes mais caro do que o cobrado na saída das refinarias por conta da carga tributária que incide sobre combustível nos estados.
"Cresceu a arrecadação de ICMS em cima de uma ganância", disse Bolsonaro na saída do Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, onde estava internado desde quarta-feira (14) para tratar uma obstrução intestinal.

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O presidente prometeu também reduzir a alíquota da Pis/Cofins cobrada sobre o diesel, "em quatro centavos". "Diferente do Estado de São Paulo, que aumentou ICMS de combustíveis durante a pandemia", acrescentou, aproveitando para alfineta o governador João Doria, seu rival, que já havia mencionado ao contestar a eficácia da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac.
Bolsonaro voltou a culpar os governadores também pelo abalo sofrido na economia com o isolamento promovido nos estados e mencionou também o fechamento de igrejas como um sinal do exagero nas medidas tomadas por eles. O presidente enalteceu o papel do governo federal na distribuição do auxílio emergencial e elogiou o desempenho da Caixa Econômica Federal, que, segundo ele, "está abrindo espaço à agricultura familiar". "Auxílio emergencial ano passado foi maior que dez anos de Bolsa Família."

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