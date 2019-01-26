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Lama

Bolsonaro diz que Netanyahu ofereceu ajuda para buscas em MG

"Aceitamos e agradecemos mais essa tecnologia israelense a serviço da humanidade", afirmou o presidente.

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 17:35

Publicado em 

26 jan 2019 às 17:35
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Crédito: Reprodução/TV Globo
O presidente Jair Bolsonaro confirmou neste sábado, 26, em sua conta no Twitter, que o primeiro ministro de Israel Benjamin Netanyahu ofereceu ajuda por telefone para a busca de desaparecidos no rompimento de uma barragem da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais. "Aceitamos e agradecemos mais essa tecnologia israelense a serviço da humanidade", afirmou o presidente.
O auxílio de Netanyahu, primeiro-ministro de Israel e aliado do governo Bolsonaro, já havia sido citado em coletiva de imprensa do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, no aeroporto de Confins, após reunião com Bolsonaro. "É muito difícil localizar um corpo a 5, 10 metros de profundidade. Israel se ofereceu para poder fazer isso", disse Zema.
Após retornar a Brasília, vindo do aeroporto de Confins, em Minas Gerais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou à imprensa que "infelizmente, pode aumentar muito o número de mortos (em Brumadinho)."
Bolsonaro saiu de Brasília por volta das 8h de hoje para sobrevoar a região afetada pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Após o voo, se reuniu com Zema e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, retornando a Brasília por volta das 14h.

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