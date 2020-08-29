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Eleições 2020

Bolsonaro diz que não apoiará candidatos a prefeito no 1º turno

Na quarta-feira (26), o presidente se reuniu com deputados aliados do PSL para discutir a sua volta à legenda

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 21:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 21:26
Presidente da República, Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro não mencionou o 2º turno Crédito: Carolina Antunes/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta sexta-feira (28) que decidiu não apoiar nenhum candidato a prefeito no primeiro turno das eleições municipais deste ano.
Em mensagem nas redes sociais, o presidente desejou sorte tanto aos eleitores como aos postulantes e acrescentou que não se filiará a nenhum partido neste ano.
"Decidi não participar, no primeiro turno, nas eleições para prefeitos em todo o Brasil. Tenho muito trabalho na Presidência da República e, tal atividade tomaria todo meu tempo em um momento de pandemia e retomada da nossa economia", ressaltou.
Na quarta-feira (26), o presidente se reuniu com deputados aliados do PSL para discutir a sua volta à legenda. No encontro, no entanto, ele disse que só tomará uma decisão no próximo ano, caso não seja possível viabilizar a criação da Aliança pelo Brasil.

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"Em comum acordo, tenho conversado com três partidos para o caso de não se concretizar a tempo o Aliança pelo Brasil. Nessa segunda hipótese, de ambos os lados, se impõe condições para essa filiação. Isso também decidi que somente poderia acontecer em 2021", disse.

ROBERTO JEFFERSON

Além do PSL, o presidente avalia ingressar no PTB, do ex-deputado Roberto Jefferson, ou no Republicanos, partido em que estão filiados seus filhos Flávio, senador fluminense, e Carlos, vereador no Rio de Janeiro.
Na reunião com o PSL, o presidente disse, segundo parlamentares presentes, que só irá retornar à legenda se forem afastados desafetos políticos, como os deputados federais Joice Hasselmann (SP) e Delegado Waldir? (GO).

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