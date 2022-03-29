Bolsonaro deixa hospital após ser internado devido a 'desconforto' no abdômen

A Secretaria Especial de Comunicação (Secom) não se manifestou à imprensa sobre a internação do presidente. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, chegou ao Hospital às 22h34.

Bolsonaro tem viagem marcada nesta terça para Ponta Porã (MS) para a entrega de títulos de regularização fundiária. Por enquanto, a agenda está mantida.

O presidente foi internado em janeiro deste ano com obstrução intestinal e ficou internado por dois dias no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após comer camarões sem mastigá-los corretamente. Bolsonaro convive com problemas intestinais desde que tomou uma facada em setembro de 2018, quando ainda era candidato à Presidência.