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Saúde do presidente

Bolsonaro deixa hospital após ser internado devido a 'desconforto' no abdômen

Presidente passou a noite no Hospital das Forças Armadas, em Brasília; agenda em Mato Grosso do Sul foi mantida
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 mar 2022 às 11:17

Publicado em 29 de Março de 2022 às 11:17

presidente Jair Bolsonaro recebeu alta do Hospital das Forças Armadas na manhã desta terça-feira, 29, após passar a noite internado por ter sentido um "desconforto". Ele deu entrada na unidade de saúde na noite de segunda-feira, 28, para a realização de exames, segundo disse à reportagem o ministro das Comunicações, Fábio Faria. De acordo com outra fonte, Bolsonaro sentiu dores no abdômen durante a tarde e foi atendido por médicos da Presidência. A notícia da alta foi divulgada pela Globonews.
Presidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro convive com problemas intestinais desde que tomou uma facada em setembro de 2018. Crédito: Alan Santos
A Secretaria Especial de Comunicação (Secom) não se manifestou à imprensa sobre a internação do presidente. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, chegou ao Hospital às 22h34.
Bolsonaro tem viagem marcada nesta terça para Ponta Porã (MS) para a entrega de títulos de regularização fundiária. Por enquanto, a agenda está mantida.
O presidente foi internado em janeiro deste ano com obstrução intestinal e ficou internado por dois dias no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após comer camarões sem mastigá-los corretamente. Bolsonaro convive com problemas intestinais desde que tomou uma facada em setembro de 2018, quando ainda era candidato à Presidência.

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