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Covid-19

Bolsonaro cria comitê para monitorar pandemia de coronavírus

A coordenação do grupo ficará a cargo do ministro-chefe da Casa Civil, general Walter Braga Netto, empossado em fevereiro.

Publicado em 17 de Março de 2020 às 06:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2020 às 06:25
O presidente Jair Bolsonaro cumprimenta apoiadores em manifestação que critica o Congresso e o Supremo Tribunal Federal na frente do Palácio do Planalto, em Brasília (DF) Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
O presidente Jair Bolsonaro criou um comitê para supervisão e monitoramento da crise provocada pela pandemia do coronavírus no País, conforme decreto publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta segunda-feira (16). A coordenação do grupo ficará a cargo do ministro-chefe da Casa Civil, general Walter Braga Netto, empossado em fevereiro.
O comitê terá um total de 22 membros. Serão 17 ministros, além dos presidentes da Caixa, do Banco do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Também haverá uma vaga para a coordenação do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública.
Caberá ao comitê a articulação da ação governamental e o assessoramento ao presidente Bolsonaro sobre os desdobramentos da pandemia. Até esta segunda, são 234 casos confirmados de infecção pelo vírus.
O colegiado deverá atuar de forma coordenada com um outro, o Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional, criado por meio de decreto em 30 de janeiro.

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