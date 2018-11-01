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Israel

Bolsonaro confirma a jornal que pretende mudar embaixada para Jerusalém

Presidente eleito deu entrevista a jornal alinhado com premier Netanyahu

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 13:03

Publicado em 

01 nov 2018 às 13:03
O presidente eleito em viagem a Israel em 2016, quando foi batizado no Rio Jordão pelo Pastor Everaldo Crédito: Reprodução
O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, declarou a um jornal israelense que planeja transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém.
Se o fizer, o Brasil se tornará o terceiro país, depois da Guatemala e dos Estados Unidos, a tomar a decisão, que contraria resoluções da ONU segundo as quais o status da cidade sagrada para as três religiões monoteístas deve ser decidido em negociações com os palestinos.
Questionado pelo jornal "Israel Hayom" sobre sua intenção de transferir a embaixada brasileira para Jerusalém, mencionada durante sua campanha eleitoral, Bolsonaro disse que Israel deveria ter liberdade para escolher sua capital.
Quando me perguntaram, durante a campanha, se eu faria isso uma vez que me tornasse presidente, eu respondia que sim, cabe a vocês decidirem qual é a capital de Israel, não a outras nações
Jair Bolsonaro, presidente eleito
Bolsonaro, de 63 anos, venceu no domingo o segundo turno da eleição presidencial após provocar indignação com comentários misóginos, homofóbicos e racistas.
Netanyahu estimou que a eleição de Bolsonaro "levaria a uma grande amizade entre (seus) povos e ao fortalecimento das relações entre Brasil e Israel".
Provavelmente, o primeiro-ministro israelense comparecerá à cerimônia de posse de Bolsonado em janeiro, segundo informou à AFP um funcionário de seu gabinete.
A questão da localização das embaixadas em Israel é particularmente sensível.
O Estado judeu considera toda a cidade de Jerusalém como sua capital, enquanto os palestinos aspiram tornar Jerusalém Oriental a capital do seu futuro Estado.
Para a comunidade internacional, o status da Cidade Santa deve ser negociado por ambas as partes e as embaixadas não devem se estabelecer lá até que um acordo seja alcançado.
Israel ocupa Jerusalém Oriental desde a guerra de 1967 e posteriormente a anexou, algo que nunca foi reconhecido pela comunidade internacional.
O presidente americano Donald Trump rompeu em dezembro de 2017 com décadas de diplomacia reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel.
O presidente palestino, Mahmud Abbas, cortou os laços com o governo Trump.
A embaixada americana foi transferida de Tel Aviv para Jerusalém em 14 de maio, antes de a Guatemala e o Paraguai anunciarem planos para seguir Washington. Assunção voltou atrás, dizendo que manteria a sua embaixada em Tel Aviv.

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