Bolsonaro confirma a jornal que pretende mudar embaixada para Jerusalém

O presidente eleito em viagem a Israel em 2016, quando foi batizado no Rio Jordão pelo Pastor Everaldo Crédito: Reprodução

O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, declarou a um jornal israelense que planeja transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém.

Se o fizer, o Brasil se tornará o terceiro país, depois da Guatemala e dos Estados Unidos, a tomar a decisão, que contraria resoluções da ONU segundo as quais o status da cidade sagrada para as três religiões monoteístas deve ser decidido em negociações com os palestinos.

Questionado pelo jornal "Israel Hayom" sobre sua intenção de transferir a embaixada brasileira para Jerusalém, mencionada durante sua campanha eleitoral, Bolsonaro disse que Israel deveria ter liberdade para escolher sua capital.

Quando me perguntaram, durante a campanha, se eu faria isso uma vez que me tornasse presidente, eu respondia que sim, cabe a vocês decidirem qual é a capital de Israel, não a outras nações Jair Bolsonaro, presidente eleito

Bolsonaro, de 63 anos, venceu no domingo o segundo turno da eleição presidencial após provocar indignação com comentários misóginos, homofóbicos e racistas.

Netanyahu estimou que a eleição de Bolsonaro "levaria a uma grande amizade entre (seus) povos e ao fortalecimento das relações entre Brasil e Israel".

Provavelmente, o primeiro-ministro israelense comparecerá à cerimônia de posse de Bolsonado em janeiro, segundo informou à AFP um funcionário de seu gabinete.

A questão da localização das embaixadas em Israel é particularmente sensível.

O Estado judeu considera toda a cidade de Jerusalém como sua capital, enquanto os palestinos aspiram tornar Jerusalém Oriental a capital do seu futuro Estado.

Para a comunidade internacional, o status da Cidade Santa deve ser negociado por ambas as partes e as embaixadas não devem se estabelecer lá até que um acordo seja alcançado.

Israel ocupa Jerusalém Oriental desde a guerra de 1967 e posteriormente a anexou, algo que nunca foi reconhecido pela comunidade internacional.

O presidente americano Donald Trump rompeu em dezembro de 2017 com décadas de diplomacia reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel.

O presidente palestino, Mahmud Abbas, cortou os laços com o governo Trump.