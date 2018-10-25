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Austeridade

Bolsonaro avalia nome militar para chefiar a Petrobrás

Campanha do presidenciável do PSL considera que general no comando da estatal passaria imagem de austeridade a eventual governo

Publicado em 

25 out 2018 às 10:31

Publicado em 25 de Outubro de 2018 às 10:31

Jair Bolsonaro (PSL), candidato à Presidência da República Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil
O candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, avalia nomes militares para presidir a Petrobrás, caso seja eleito. Para setores da campanha do presidenciável, a mais importante estatal do País sob o comando de um general passaria a imagem de austeridade para minimizar impactos de um possível governo com políticos tradicionais. A Petrobrás é considerada simbólica por ter sido alvo da Operação Lava Jato durante os governos do PT.
As análises na campanha do capitão reformado sobre a escolha de um militar para a presidência da Petrobrás, num eventual governo, ocorrem num momento em que tanto Bolsonaro quanto seu principal conselheiro na área econômica, Paulo Guedes, são questionados sobre divergências entre o pensamento estatizante que marcou a trajetória parlamentar do candidato e a linha ultraliberal do economista.
Logo que foi apresentado como conselheiro econômico de Bolsonaro, Guedes deixou claro que defendia a privatização total das estatais, incluindo a Petrobrás e a Eletrobrás. Bolsonaro, no entanto, ponderou que as empresas eram “estratégicas” e ficariam fora. Depois, afirmou que as áreas de distribuição e refino da Petrobrás poderiam ser vendidas. A produção de óleo ficaria preservada.
Até o momento, não há nomes nas Forças Armadas cotados para presidir a estatal. Os generais da reserva ligados a Bolsonaro atuam mais nas áreas de defesa e infraestrutura. Ao discutir com aliados a possibilidade de colocar a Petrobrás sob o comando de um militar, Bolsonaro tenta também segurar eventuais indicações de partidos do Centrão.
Criada rastro do nacionalismo varguista em 1953, a Petrobrás foi comandada por militares nos seus primeiros 25 anos. Neste período, apenas três dos 15 presidentes da companhia eram civis. Durante a ditadura militar, a companhia teve entre seus presidentes o general Ernesto Geisel (1969-1973), período que foi o apogeu da política estatizante do regime. A partir da nomeação do advogado Shigeaki Ueki, em 1979, a empresa só teve comandantes civis.

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