Bolsonaro acompanha atendimento ao público em agência-barco da Caixa no Pará

A agência-barco da Caixa está atracada no porto de Breves (PA), na Ilha de Marajó, e leva serviços bancários a comunidades ribeirinhas. No local, Bolsonaro assistiu ao atendimento de um homem e sua família, que depois tiraram fotos com o presidente.

Bolsonaro está em Breves desde quinta-feira (8) para o lançamento de medidas do governo federal na região. A partir das 9h, ele participa da cerimônia de apresentação do programa Abrace o Marajó. A previsão é que Bolsonaro retorne a Brasília ainda hoje, com previsão de chegada às 15h30.