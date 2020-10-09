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Bolsonaro acompanha atendimento ao público em agência-barco da Caixa no Pará

A agência-barco da Caixa está atracada no porto de Breves (PA), na Ilha de Marajó, e leva serviços bancários a comunidades ribeirinhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 10:06

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 10:06

Presidente Jair Bolsonaro acompanha atendimento da Caixa no Pará
Presidente Jair Bolsonaro acompanha atendimento da Caixa no Pará Crédito: Reprodução/TV Brasil
O presidente Jair Bolsonaro visitou nesta sexta-feira (9), a agência-barco da Caixa Econômica Federal na Ilha do Marajó, no Pará. Junto ao presidente do banco, Pedro Guimarães, o chefe do Executivo acompanhou brevemente o atendimento ao público realizado na embarcação.
A agência-barco da Caixa está atracada no porto de Breves (PA), na Ilha de Marajó, e leva serviços bancários a comunidades ribeirinhas. No local, Bolsonaro assistiu ao atendimento de um homem e sua família, que depois tiraram fotos com o presidente.
Bolsonaro está em Breves desde quinta-feira (8) para o lançamento de medidas do governo federal na região. A partir das 9h, ele participa da cerimônia de apresentação do programa Abrace o Marajó. A previsão é que Bolsonaro retorne a Brasília ainda hoje, com previsão de chegada às 15h30.

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