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Tentativa de ataque

Bolsonaristas são condenados por bomba em caminhão perto de aeroporto em Brasília

George Washington foi condenado a 9 anos de prisão e  Alan Diego Rodrigues a 5 anos; ambos poderão recorrer
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mai 2023 às 09:05

Publicado em 12 de Maio de 2023 às 09:05

George Washington Oliveira Sousa, ao ser preso, em dezembro
George Washington Oliveira Sousa, ao ser preso, em dezembro Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Dois apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusados de tentar explodir um caminhão nas proximidades do aeroporto de Brasília na véspera do Natal, foram condenados em primeira instância nesta quinta-feira (11) pela Justiça do Distrito Federal.
George Washington de Oliveira Sousa foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão, e Alan Diego dos Santos Rodrigues, a cinco anos e quatro meses. Os dois estão presos, mas ainda poderão recorrer.
Os crimes imputados aos dois são expor a perigo a vida ou o patrimônio mediante colocação de dinamite e causar incêndio em combustível ou inflamável. George Washington também recebeu a pena por porte ilegal de arma de fogo e artefato explosivo.
Um terceiro acusado, Wellington Macedo de Souza, que é considerado foragido, também é réu no caso, mas teve seu processo desmembrado.
A bomba foi desarmada após o motorista do caminhão perceber a colocação do artefato no veículo e chamar as autoridades.

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