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Cirurgia

Boletim médico confirma que Bolsonaro está estável e consciente

Documento é o primeiro divulgado pelo Hospital Albert Einstein após o encerramento da cirurgia, de sete horas de duração

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 19:22

Publicado em 

28 jan 2019 às 19:22
Boletim médico confirma que Bolsonaro está clinicamente estável e consciente Crédito: Reprodução/Twitter
No primeiro boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein após o encerramento da cirurgia para retirada da bolsa de colostomia, a equipe médica informa que o presidente Jair Bolsonaro "encontra-se clinicamente estável, consciente, sem dor". O documento foi divulgado às 17h desta segunda-feira (28).
> Governo estuda possibilidade de afastamento de diretoria da Vale
A cirurgia, de 7 horas de duração, "ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue". Bolsonaro está internado na Unidade de Terapia Intensiva, recebendo medicações para invetar infecção e trombose venosa, segundo a equipe composta pelo cirurgião Dr. Antônio Luiz Macedo, clínico e cardiologista Dr. Leandro Echenique e o Diretor Superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Miguel Cendoroglo.
No momento, o general Hamilton Mourão assume interinamente a presidência da República. Bolsonaro deve voltar às atividades em dois dias. Ele está acompanhado da primeira-dama, Michelle, além dos filhos Eduardo, Flávio e Renan, assim como assessores.
> Planalto: Após nove horas, cirurgia de Bolsonaro é concluída

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