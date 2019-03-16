Bettina, a milionária de 22 anos do YouTube, responde comentários

Bettina Rudolph inicia seu discurso em propagandas dizendo: "Tenho 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado" Crédito: Reprodução | Youtube

"Oi. Meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado". Se você tem costume de assistir a vídeos no YouTube, provavelmente já viu essa propaganda.

A moça de cabelos loiros, que diz ter usado investimentos para transformar R$ 1.520 em mais de um milhão em três anos, viralizou nas redes sociais e acabou se transformando em meme.

Internautas começaram a compartilhar suas idades e o (normalmente pouco) patrimônio acumulado até então, para ironizar com o comercial. "Vamos lançar um app BetinAddBlock for YouTube", disse um, no Twitter. "Betina, não seria melhor doar esse 1 milhão pra mim? Você é esperta vai fazer outros milhões."

Uma internauta reconheceu a mulher que aparece no vídeo e diz que o dinheiro dela pode ter vindo da família. "Nome dela é Bettina Dick Rudolph. A empresa que ela tem com maior capital tem como sócios o pai, Joachim, a mãe, Diana e o irmão Thomas. Coisa de 535 mil reais. A outra empresa dela tem capital social de 100 mil reais", tuitou.

A empresa do anúncio, Empiricus, especializada em publicação de conteúdo financeiro, confirma que a narrativa apresentada no comercial é real e, por conta da repercussão, criou uma nova publicidade. Nessa, Bettina aparece lendo os comentários que ironizam o primeiro vídeo , e reforça:

"Oi. Meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos, e começando com R$ 1.520 eu acumulei um patrimônio de mais de um milhão. Dependendo exclusivamente de mim mesma", diz, chamando mais uma vez os espectadores para visitarem um site, onde é possível se cadastrar para conferir a série que contaria a história de enriquecimento de Bettina.