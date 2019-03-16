Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bettina, a milionária de 22 anos do YouTube, responde comentários
Virou meme

Bettina, a milionária de 22 anos do YouTube, responde comentários

Propaganda de investimentos repercutiu nas redes sociais

Publicado em 16 de Março de 2019 às 18:26

Publicado em 

16 mar 2019 às 18:26
Bettina Rudolph inicia seu discurso em propagandas dizendo: "Tenho 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado" Crédito: Reprodução | Youtube
"Oi. Meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado". Se você tem costume de assistir a vídeos no YouTube, provavelmente já viu essa propaganda.
A moça de cabelos loiros, que diz ter usado investimentos para transformar R$ 1.520 em mais de um milhão em três anos, viralizou nas redes sociais e acabou se transformando em meme.
Internautas começaram a compartilhar suas idades e o (normalmente pouco) patrimônio acumulado até então, para ironizar com o comercial. "Vamos lançar um app BetinAddBlock for YouTube", disse um, no Twitter. "Betina, não seria melhor doar esse 1 milhão pra mim? Você é esperta vai fazer outros milhões."
Uma internauta reconheceu a mulher que aparece no vídeo e diz que o dinheiro dela pode ter vindo da família. "Nome dela é Bettina Dick Rudolph. A empresa que ela tem com maior capital tem como sócios o pai, Joachim, a mãe, Diana e o irmão Thomas. Coisa de 535 mil reais. A outra empresa dela tem capital social de 100 mil reais", tuitou.
A empresa do anúncio, Empiricus, especializada em publicação de conteúdo financeiro, confirma que a narrativa apresentada no comercial é real e, por conta da repercussão, criou uma nova publicidade. Nessa, Bettina aparece lendo os comentários que ironizam o primeiro vídeo, e reforça:
"Oi. Meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos, e começando com R$ 1.520 eu acumulei um patrimônio de mais de um milhão. Dependendo exclusivamente de mim mesma", diz, chamando mais uma vez os espectadores para visitarem um site, onde é possível se cadastrar para conferir a série que contaria a história de enriquecimento de Bettina.
O site diz que a série é gratuita e estará disponível entre os dias 21 e 27 de março.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dinheiro Direito youtube
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Vports
Nova conexão ferroviária no Porto de Vitória vai ajudar a escoar ferro-gusa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados