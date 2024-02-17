Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Belo Horizonte decreta emergência em saúde por epidemia de dengue
Alta de casos

Belo Horizonte decreta emergência em saúde por epidemia de dengue

Decreto determina que equipes de fiscalização poderão entrar à força em imóveis públicos ou particulares que estiverem sem uso para vistoriar se há criadouros do mosquito Aedes aegypti

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 16:45

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 fev 2024 às 16:45
A Prefeitura de Belo Horizonte decretou situação de emergência em saúde pública neste sábado (17), devido à epidemia de dengue que atinge a capital de Minas Gerais.
O decreto, assinado pelo prefeito Fuad Noman (PSD), determina que equipes de fiscalização poderão entrar à força em imóveis públicos ou particulares que estiverem sem uso para vistoriar se há criadouros do mosquito Aedes aegypti. A medida também será autorizada em imóveis habitados caso o morador se recuse a abrir a porta para os agentes de combate a endemias.
Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya
Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya Crédito: nuzeee/ Pixabay
"Seguindo um fluxo de atuação já estabelecido, a entrada forçada será realizada após três tentativas de vistoria em dias e horários distintos. Não sendo possível a visita, um relatório com a situação de risco para arboviroses será encaminhado aos órgãos responsáveis pela fiscalização para tomar as medidas cabíveis", diz nota da prefeitura.
A administração municipal também fica autorizada a adquirir bens e serviços sem licitação e contratar profissionais de saúde emergencialmente. O decreto é válido por seis meses e pode ser prorrogado.
A capital mineira já registrou 4.025 casos positivos de dengue desde o início do ano, além de 21.197 casos prováveis, segundo painel de monitoramento do governo estadual. Quatro pessoas morreram em decorrência da doença, e outros cinco óbitos estão em investigação.

Veja Também

Sesa confirma primeira morte por dengue em 2024 no Espírito Santo

Dengue: Saúde destinará R$ 1,5 bi a Estados e municípios

De acordo com informações do Ministério da Saúde, Minas Gerais concentra 1 em cada 3 casos prováveis de dengue no Brasil. Desde o início do ano, foram 192.258 registros, contra 555.583 em todo o país. Em seguida vêm São Paulo (90.408), Distrito Federal (67.768), Paraná (58.660) e Rio de Janeiro (41.435).
O coeficiente de incidência (número de casos a cada 100 mil habitantes) de Minas (936,1) é o segundo maior entre as unidades da federação, atrás apenas do Distrito Federal (2.405,6). O governador Romeu Zema (Novo) declarou situação de emergência no final de janeiro.
Segundo critérios da OMS (Organização Mundial da Saúde), a dengue é considerada epidemia quando o coeficiente de incidência é superior a 300.
Em todo o Brasil, ao menos 94 pessoas morreram em decorrência da dengue. Outros 381 óbitos estão em investigação, segundo o Ministério da Saúde.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Minas Gerais Belo Horizonte (MG) Dengue Epidemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Batizado da coelha, onde Wanessa e Bruno aparecem juntos
Wanessa Camargo assume namoro no batizado da coelha de Nicole Bals; conheça o ator
Bandeira do Brasil, símbolo de patriotismo
Agora vai! Cidade no Espírito Santo cria o seu “Dia do Patriota”
Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados