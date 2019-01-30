Beleza de pousada varrida pela lama chamava a atenção em Brumadinho

Tranquilidade em meio à natureza. Essa era a proposta da Pousada Fazenda Nova Estância, localizada em Brumadinho, Minas Gerais, antes de ser destruída pela lama da barragem do córrego Feijão, na última sexta-feira (25).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 38 pessoas entre funcionários e visitantes estavam na pousada, localizada a menos de 500 metros da barragem.

CORPOS IDENTIFICADOS

Na manhã desta quarta-feira (30) foram identificados os corpos de Márcio Mascarenhas e Márcio Coelho Barbosa Mascarenhas, pai e filho, proprietários da pousada Nova Estância, segundo informações do site G1.

ENTERRO

O corpo da esposa de Márcio Mascarenhas, Cleosane Coelho Mascarenhas, 65 ano, foi enterrado nesta terça-feira, em Belo Horizonte.

HÓSPEDES

No final de semana, o local recebia casais que aproveitam a vista privilegiada da mata atlântica. O cantor Caetano Veloso foi um dos hóspedes famosos.

A pousada era uma das mais conhecidas da região por ficar próxima ao Instituto Inhotim. O estabelecimento ficava perto da entrada da mineradora e foi soterrado pela lama.

"Os funcionários são inesquecíveis para a gente. O rapaz que vinha com a chave do quarto e a bandeja de chocolate assim que a gente chegava da rua. A senhora do café da manhã. O garçom que sabia indicar o que Inhotim tinha de melhor. O casal de proprietários. E todas essas pessoas foram assassinadas", disse uma antiga hospede nas redes social. Ela desconhecia que a barragem ficava tão próxima da pousada.

"Na época, não fazíamos ideia disso, do risco. Dava para saber que a mineradora da Vale estava nas redondezas pelos caminhões que encontrávamos pelo caminho e pela informação de que era a preferida de executivos da empresa [e também de vários artistas]. Na pousada, olhando ao redor, apenas a calmaria da vegetação verdinha. Hoje (sexta), ela também foi morta", lamentou.

A pousada era de propriedade do empresário Marcio Mascarenhas, criador da rede de ensino de idiomas NumberOne. Ele se afastou há dois anos da escola para comandar a pousada.

VEJA O COMUNICADO DA POUSADA

No site da pousada há um comunicado sobre a tragédia. Veja abaixo.

Pousada Nova Estância Crédito: Reprodução