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Donos mortos

Beleza de pousada varrida pela lama chamava a atenção em Brumadinho

A pousada era uma das mais conhecidas da região por ficar próxima ao Instituto Inhotim e destino de famosos que visitavam a cidade por causa do centro de arte

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 13:36

Publicado em 

30 jan 2019 às 13:36
Tranquilidade em meio à natureza. Essa era a proposta da Pousada Fazenda Nova Estância, localizada em Brumadinho, Minas Gerais, antes de ser destruída pela lama da barragem do córrego Feijão, na última sexta-feira (25).
>Bombeiros do ES reforçam as buscas em Brumadinho 
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, 38 pessoas entre funcionários e visitantes estavam na pousada, localizada a menos de 500 metros da barragem. 
CORPOS IDENTIFICADOS
Na manhã desta quarta-feira (30) foram identificados os corpos de Márcio Mascarenhas e Márcio Coelho Barbosa Mascarenhas, pai e filho, proprietários da pousada Nova Estância, segundo informações do site G1. 
ENTERRO
O corpo da esposa de Márcio Mascarenhas, Cleosane Coelho Mascarenhas, 65 ano, foi enterrado nesta terça-feira, em Belo Horizonte.
HÓSPEDES
No final de semana, o local recebia casais que aproveitam a vista privilegiada da mata atlântica. O cantor Caetano Veloso foi um dos hóspedes famosos.
>É um cenário com cheiro de morte, diz capixaba em Brumadinho
A pousada era uma das mais conhecidas da região por ficar próxima ao Instituto Inhotim. O estabelecimento ficava perto da entrada da mineradora e foi soterrado pela lama.
"Os funcionários são inesquecíveis para a gente. O rapaz que vinha com a chave do quarto e a bandeja de chocolate assim que a gente chegava da rua. A senhora do café da manhã. O garçom que sabia indicar o que Inhotim tinha de melhor. O casal de proprietários. E todas essas pessoas foram assassinadas", disse uma antiga hospede nas redes social. Ela desconhecia que a barragem ficava tão próxima da pousada.
"Na época, não fazíamos ideia disso, do risco. Dava para saber que a mineradora da Vale estava nas redondezas pelos caminhões que encontrávamos pelo caminho e pela informação de que era a preferida de executivos da empresa [e também de vários artistas]. Na pousada, olhando ao redor, apenas a calmaria da vegetação verdinha. Hoje (sexta), ela também foi morta", lamentou.
A pousada era de propriedade do empresário Marcio Mascarenhas, criador da rede de ensino de idiomas NumberOne. Ele se afastou há dois anos da escola para comandar a pousada. 
VEJA O COMUNICADO DA POUSADA 
No site da pousada há um comunicado sobre a tragédia. Veja abaixo. 
Pousada Nova Estância Crédito: Reprodução
Com informações da Agência Folha Press, G1 e O Globo

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