Bebês morrem na fila de espera por leitos de UTI em PE

Dois bebês morreram entre esta segunda-feira (23) e terça-feira (24) em meio à fila de espera para UTI na rede pública de Pernambuco. Dados repassados pelo governo Estadual ao Ministério Público do Estado apontam que quase 90 crianças estão aguardando um leito atualmente.
O primeiro caso aconteceu no Hospital Barão de Lucena, em Recife (PE). Um bebê de 11 meses, que estava com quadro de bronquite viral aguda, anemia e pneumonia, morreu às 9h53, aguardando pelo leito de UTI.
De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, o menino chegou ao hospital em estado grave após ser transferido de uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Ele foi intubado e colocado em ventilação mecânica. A criança já tinha passado três meses internada em uma UTI neonatal, após nascer prematuro de sete meses.
A segunda morte, de uma bebê de um mês, ocorreu na madrugada desta terça-feira (24). A criança estava sendo preparada para ser transferida para uma UTI, mas teve uma parada cardiorrespiratória na UPA do Curado, em Jaboatão dos Guararapes (PE), na Grande Recife.
A bebê estava com sintomas de tosse e cansaço, segundo a Secretaria de Saúde de Pernambuco. "Devido a uma piora na evolução do quadro clínico, foi solicitada a transferência para uma enfermaria voltada para o acompanhamento de casos respiratórios", diz a pasta. O quadro era de bronquiolite viral aguda.
O número de crianças e bebês esperando por leitos de UTI em Pernambuco chega a quase 90, de acordo com lista enviada pela Secretaria de Saúde ao Ministério Público Estadual nesta terça-feira (24).
No entanto, a pasta informou à reportagem, que, neste momento, há 44 solicitações ativas para leitos de UTI pediátrica e 13 para UTI neonatal.
Ainda conforme a secretaria, a taxa média de ocupação de leitos pediátricos para pacientes com quadro de síndrome respiratória aguda grave (Srag) está em 82% em UTI e 68% em enfermaria.
O secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, havia dito na última quarta-feira (18) que o Estado registrou um aumento de casos de doenças respiratórias, sobretudo no público infantil.
O vírus sincicial respiratório (VSR), que ataca brônquios e pulmões, está predominando em crianças de até dois anos. Já o rinovírus, causador de resfriados comuns, é dominante em crianças maiores.
Em nota, a secretaria de Saúde disse que abriu mais 60 leitos de UTI pediátrica nos últimos dias e que tem trabalhado para ampliação da rede. A pasta alega que autorizou reforço nas escalas de plantão de pediatras e fisioterapeutas, além da convocação de concursados da área.