Bebê de 1 mês testa positivo para coronavírus em Pernambuco

Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay

Um bebê de um mês foi infectado pelo novo coronavírus em Pernambuco.

A contaminação da criança do sexo masculino foi informada em boletim da SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco) na tarde desta sexta-feira (3).

O bebê apresentou sintomas gripais e foi levado ao Imip (Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira) na segunda-feira passada (30).

Na manhã desta sexta, a criança foi encaminhada ao Huoc (Hospital Universitário Oswaldo Cruz), apresentando bom estado de saúde.

Segundo o governo de Pernambuco, a mãe do menino não apresenta sintomas e o pai está em isolamento domiciliar.

Nas últimas 24 horas, Pernambuco confirmou 30 novos casos de coronavírus, a maior alta desde que os casos passaram a ser divulgados. A justificativa oficial é de que a capacidade de testagem teve um aumento de 120%.