Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bebê de 1 mês testa positivo para coronavírus em Pernambuco
Coronavírus no Brasil

Bebê de 1 mês testa positivo para coronavírus em Pernambuco

A criança é o 25º caso no estado, segundo informações  divulgadas pela SES-PE  contaminação ocorreu por contato com um dos pais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 14:58

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 14:58

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
Um bebê de um mês foi infectado pelo novo coronavírus em Pernambuco.
A contaminação da criança do sexo masculino foi informada em boletim da SES-PE (Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco) na tarde desta sexta-feira (3).
O bebê apresentou sintomas gripais e foi levado ao Imip (Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira) na segunda-feira passada (30).
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Na manhã desta sexta, a criança foi encaminhada ao Huoc (Hospital Universitário Oswaldo Cruz), apresentando bom estado de saúde.
Segundo o governo de Pernambuco, a mãe do menino não apresenta sintomas e o pai está em isolamento domiciliar.
Nas últimas 24 horas, Pernambuco confirmou 30 novos casos de coronavírus, a maior alta desde que os casos passaram a ser divulgados. A justificativa oficial é de que a capacidade de testagem teve um aumento de 120%.
Agora, são 136 pessoas infectadas pelo coronavírus e 10 óbitos confirmados no estado.

Veja Também

Secretaria de Saúde do RJ combate coronavírus nos aeroportos

Governo do ES divulga novas diretrizes sobre o coronavírus no Estado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos
Imagem de destaque
Empregada doméstica é presa por furtar apartamento de luxo na Mata da Praia
Imagem de destaque
Santa Teresa registra 13,8°C e bate recorde de frio do outono no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados