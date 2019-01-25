Barragem de Brumadinho foi alvo de fiscalização em dezembro de 2016

Participaram da ação 17 agentes do DNPM de 12 Superintendências, além de 14 agentes especializados em geotecnia de cinco superintendências regionais da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). O curso abordou assuntos como mineração e riscos ambientais associados, sistemas de deposição de rejeitos de mineração, noções de projetos de barragens e rupturas de barragens de rejeitos, entre outros.