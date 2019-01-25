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Tragédia

Barragem de Brumadinho era considerada de 'baixo risco' pelo governo

Categoria refere-se à possibilidade de haver algum desastre e rompimento da estrutura

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 18:54

Publicado em 

25 jan 2019 às 18:54
Barragem da mineradora Vale se rompe e atinge Brumadinho Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
A barragem de Brumadinho (MG), controlada pela Vale, está classificada pela Agência Nacional de Mineração (AMN) como uma estrutura de “baixo risco”. A categoria refere-se à possibilidade de haver algum desastre e rompimento da estrutura.
Por outro lado, segundo informações do Cadastro Anual de Barragens, o dano potencial que seu rompimento poderia causar é classificado como “alto”. A barragem da Vale está localizada em um complexo de minas e barragens de rejeitos. A Vale detém outras estruturas para armazenamento de materiais no mesmo local.
Nesta sexta-feira, a barragem 1 da Mina Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, se rompeu. Segundo a empresa, a área administrativa da empresa foi atingida com funcionários e, portanto, pode haver vítimas. A lama também chegou à comunidade da Vila Ferteco. Por enquanto, duas mulheres foram socorridas e encaminhadas ao hospital.

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