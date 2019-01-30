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Alívio

Barragem 6 não apresenta risco de rompimento, diz Defesa Civil

Em nota, o órgão disse que a estrutura está sendo monitorada 24 horas por dia e que está estável

Publicado em 

30 jan 2019 às 18:44

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 18:44

O fotojornalista capixaba Marlon Max, 32 anos, acompanhou de perto o trabalho de resgate de vítimas e de corpos em Brumadinho Crédito: Marlon Max
A Defesa Civil de Minas Gerais afirmou que a barragem 6 da Vale em Brumadinho (MG) não corre risco de se romper no momento. Em nota, o órgão disse que a estrutura está sendo monitorada 24 horas por dia e que está estável.
> Brumadinho: capixaba que prestava serviço para Vale está desaparecido
Contudo, segundo o Governo de Minas, caso haja alterações na situação do reservatório, o aviso sonoro será ativado e a população em áreas de risco deve deixar imediatamente o local e se dirigir a um dos pontos de acolhimento.
No domingo (27), moradores de áreas próximas à barragem foram evacuados após alerta sonoro indicando possível risco de rompimento. Os trabalhos dos bombeiros também foram suspensos. No fim do dia, contudo, a situação do reservatório se normalizou e as buscas recomeçaram.
> Defesa Civil divulga plano para casos de risco em outras barragens
O governo mineiro informou ainda que Brumadinho recebeu o reforço de 400 policiais, que se distribuem em 16 pontos de patrulhamento.

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