Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Barragem 'bomba-relógio' faz população de Barão de Cocais arrumar malas
Minas Gerais

Barragem 'bomba-relógio' faz população de Barão de Cocais arrumar malas

Boa parte dos moradores passou o domingo (19) à espera do toque da sirene anunciando o rompimento da barragem na mina Gongo Soco, da Vale

Publicado em 

20 mai 2019 às 09:42

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 09:42

O Ministério Público de Minas Gerais quer que Vale indenize os atingidos em Barão de Cocais Crédito: Imagem Google Maps
"A gente está apreensivo, aguardando o momento", diz a professora Lourdes Reis, 56. Assim como ela, boa parte dos moradores de Barão de Cocais (MG), a 100 km de Belo Horizonte, passou o domingo (19) à espera do toque da sirene anunciando o rompimento da barragem na mina Gongo Soco, da Vale. 
Um documento da mineradora, divulgado em uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais na última quinta (16), diz que, caso o talude da mina, que vem se movimento há vários dias, se rompa, poderá causar a ruptura da barragem Sul Superior entre os dias 19 e 25 de maio. 
> Em caso de rompimento em Barão de Cocais, Rio Doce está na rota da lama
A casa onde Lourdes vive desde que nasceu, ao lado do rio São João, pode ser atingida pela lama de rejeitos em um eventual rompimento. Depois de casar, ela construiu um barracão nos fundos da casa dos pais, onde vive hoje com os três filhos, que têm idades entre 26 e 28 anos. Na casa da frente, moram a irmã mais nova e cinco sobrinhos. 
Ela conta que uma mala com roupas e documentos já está separada, à espera do toque da sirene e do carro de som que devem alertar sobre o rompimento. Se a barragem em Gongo Soco romper, será a terceira em menos de quatro anos em Minas Gerais. 
"A vizinhança toda está preparada nesse sentido. Estamos nos sentindo como uma grávida na última semana de gestação, aguardando a hora do parto", diz ela. 
Em fevereiro, cerca de 440 moradores foram retirados da zona de autossalvamento na cidade--a primeira a ser atingida em caso de rompimento. No final de março, com o nível de risco aumentado para 3, que significa ruptura iminente, a situação piorou. 
No dia 25 de março, a Defesa Civil do estado promoveu um simulado de treinamento de fuga para os moradores da área onde a lama pode chegar em 1h12. Cerca de 60% das 6.000 pessoas que eram esperadas apareceram.
Neste domingo (18), o simulado foi repetido para tentar incluir quem não estava presente no anterior, mas a participação foi ainda menor: apenas 26% foram. 
Segundo moradores, a maioria estava desmotivada. Enquanto no primeiro treinamento eles levaram 32 minutos para evacuar toda a área de risco, no domingo, foram necessários 11 minutos a mais. 
"Para o simulado, todo mundo estava esperando na porta de casa o carro de som passar. Agora, queria ver se estivesse tomando banho, na cozinha, fazendo alguma coisa que não ouvisse o som, pegando a gente desprevenido, como vai ser? E se a gente ficar estaqueado e nem sair do lugar [na hora da calamidade]?", questiona Lourdes. 
Os relatos de caminhões carregados com pedras indo em direção à mina, geradores e caminhões com água chegando à cidade aumentaram a preocupação da população. Os moradores afirmam que a Vale também estaria fazendo um levantamento de leitos de hospitais na cidade. 
Questionada pela reportagem, a mineradora respondeu com a mesma nota que divulgou no sábado. Nela, a Vale diz que está fazendo a terraplenagem para construção da contenção em concreto a 6 km à jusante da barragem Sul Superior desde quinta. Além dessa estrutura, estão sendo instaladas contenções com telas metálicas e posicionamento de blocos de granito para barrar os rejeitos. 
"Em função da intervenção, haverá um aumento na circulação de caminhões e equipamentos pela cidade com destino à mina de Gongo Soco, o que poderá causar eventuais transtornos ao trânsito", diz o texto.
"Apesar do estado de alerta constante, os moradores seguem a rotina. Nesta segunda, Lourdes terá que dar aulas na escola municipal onde trabalha, em um distrito a 11 km de casa. "Eles alegaram que, se estourar e eu estiver lá, eu tenho que ficar para lá". 
A empresa onde um dos filhos dela trabalha parou desde sexta. Ela também se preocupa com o que pode acontecer com a casa, diz que não está clara a altura que a lama pode chegar. Já transferiu algumas coisas para o segundo piso na esperança de salvá-las. 
"O importante para mim é salvar vidas. Os bens materiais a gente espera que, quando passar isso, se a gente puder recuperar alguma coisa, a gente consiga", diz. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragem Minas Gerais Rio Doce
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados