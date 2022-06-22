Barco naufraga em Pernambuco e quatro pessoas estão desaparecidas

Operado pela empresa Jaqueline Segundo, o barco saiu do Porto do Recife às 14h20 dessa terça-feira (21) levando cem toneladas de materiais diversos.

Segundo o Porto do Recife, o desaparecimento ocorreu por volta das 4h30 da madrugada desta quarta-feira (22), quando a tripulação perdeu contato com o continente. A previsão era de que a chegada ao arquipélago acontecesse às 6h desta quinta-feira (23).

Dos tripulantes que estavam no barco, quatro foram resgatados com vida e em bom estado de saúde. Os outros quatro continuam desaparecidos, conforme a Capitania dos Portos declarou no fim da tarde desta quarta-feira.

A embarcação é denominada Thaís e costumava atracar no Porto do Recife a cada duas semanas para embarcar suprimentos para Fernando de Noronha.

Dois navios da Marinha atuam nas buscas pela embarcação próximo à costa do município de Cabedelo, na Paraíba, onde chovia na tarde desta quarta-feira. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira também auxilia no trabalho.

De acordo com o agente da embarcação, a manutenção estava em dia e a carga não excedia o limite permitido.