Barco naufraga em Pernambuco e quatro pessoas estão desaparecidas

Uma embarcação de carga naufragou nesta quarta-feira (22) na costa brasileira enquanto se dirigia de Recife para o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. Quatro pessoas estão desaparecidas.
Operado pela empresa Jaqueline Segundo, o barco saiu do Porto do Recife às 14h20 dessa terça-feira (21) levando cem toneladas de materiais diversos.
Segundo o Porto do Recife, o desaparecimento ocorreu por volta das 4h30 da madrugada desta quarta-feira (22), quando a tripulação perdeu contato com o continente. A previsão era de que a chegada ao arquipélago acontecesse às 6h desta quinta-feira (23).
Dos tripulantes que estavam no barco, quatro foram resgatados com vida e em bom estado de saúde. Os outros quatro continuam desaparecidos, conforme a Capitania dos Portos declarou no fim da tarde desta quarta-feira.
A embarcação é denominada Thaís e costumava atracar no Porto do Recife a cada duas semanas para embarcar suprimentos para Fernando de Noronha.
Dois navios da Marinha atuam nas buscas pela embarcação próximo à costa do município de Cabedelo, na Paraíba, onde chovia na tarde desta quarta-feira. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira também auxilia no trabalho.
De acordo com o agente da embarcação, a manutenção estava em dia e a carga não excedia o limite permitido.
A reportagem entrou em contato com a Capitania dos Portos, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.