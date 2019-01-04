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Rio de Janeiro

Bando assalta 40 pessoas em trilha para o Cristo Redentor

Vítimas do arrastão foram mantidas reféns por quase duas horas

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 08:25

Publicado em 

04 jan 2019 às 08:25
Crédito: Divulgação/Prefeitura do Rio
Pelo menos três homens, armados com uma pistola e duas facas, fizeram nesta quinta-feira um arrastão em uma trilha entre o Parque Lage e o Cristo Redentor. Eles renderam pelo menos 40 pessoas, 20 delas estrangeiras, e as mantiveram reféns durante quase duas horas enquanto esperavam que novas vítimas passassem pela mata.
Um espanhol e um psicólogo, ambos moradores do Rio, registraram queixa na 15ª DP (Gávea), segundo o “RJ TV”, da Rede Globo. Eles contaram que resolveram subir a trilha por volta das 11h30m e que, uma hora depois, foram abordados pelos assaltantes, que passaram a atacar todos que chegavam ao local. Segundo a dupla, os ladrões faziam ameaças, mas não houve agressões.
Depois do ataque, as vítimas, que tiveram máquinas fotográficas, carteiras e celulares levados, foram liberadas para descer em direção ao Parque Lage enquanto os ladrões fugiam.
A polícia acredita que o bando seja da comunidade Cerro-Corá, no Cosme Velho. No último dia 22, uma equipe do GLOBO, que percorria os caminhos que levam ao Cristo Redentor, flagrou um assalto a uma turista na Estrada das Paineiras. Um homem a jogou no chão e saiu correndo com seus pertences. Dois dias depois, houve um tiroteio no local, quando criminosos armados, em um carro roubado, abordaram turistas argentinos. Eles roubaram dois carros usados pelos estrangeiros e chegaram a furar um bloqueio da PM.

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