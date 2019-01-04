Bando assalta 40 pessoas em trilha para o Cristo Redentor

Crédito: Divulgação/Prefeitura do Rio

Pelo menos três homens, armados com uma pistola e duas facas, fizeram nesta quinta-feira um arrastão em uma trilha entre o Parque Lage e o Cristo Redentor . Eles renderam pelo menos 40 pessoas, 20 delas estrangeiras, e as mantiveram reféns durante quase duas horas enquanto esperavam que novas vítimas passassem pela mata.

Um espanhol e um psicólogo, ambos moradores do Rio, registraram queixa na 15ª DP (Gávea), segundo o “RJ TV”, da Rede Globo. Eles contaram que resolveram subir a trilha por volta das 11h30m e que, uma hora depois, foram abordados pelos assaltantes, que passaram a atacar todos que chegavam ao local. Segundo a dupla, os ladrões faziam ameaças, mas não houve agressões.

Depois do ataque, as vítimas, que tiveram máquinas fotográficas, carteiras e celulares levados, foram liberadas para descer em direção ao Parque Lage enquanto os ladrões fugiam.