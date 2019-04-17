Bandido tenta roubar delegados em SP e acaba preso

Raquel Kobashi Gallinati, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de SP Crédito: Reprodução/Facebook

Um ladrão roubou o celular do presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, que estava acompanhado pela presidente do sindicato da categoria, por volta das 21h30 de segunda-feira (15) na região dos Jardins (zona oeste de SP).

Segundo Gustavo Mesquita Bueno, presidente da associação, ele e Raquel Kobashi Gallinati, presidente do sindicato, voltavam de uma reunião ocorrida no Trianon (região central). "Quando o carro em que estávamos parou no semáforo, o ladrão bateu no vidro com uma arma. Como a janela estava entreaberta [no banco dianteiro do passageiro], o ladrão enfiou o braço dentro do carro e puxou o celular de minhas mãos", relatou.

Bueno acrescentou que, pelo fato de o ladrão "ter baixado a guarda" para puxar o aparelho, aproveitou a situação. "Abri a porta e a chutei. Ela bateu no bandido, que caiu, além do celular. Em seguida, ele correu".

O delegado correu atrás de Clayton Estevan, de 28 anos, por alguns metros, seguido de Raquel, até que uma viatura da Polícia Militar, que fazia ronda na região, auxiliou na prisão.

Já rendido, o suspeito admitiu, segundo os delegados, que realizava roubos na região. A defesa dele não foi encontrada.

Após a prisão, os policiais constataram que a arma usada pelo bandido era de brinquedo. "Até quando teremos que ouvir que está 'tudo bem' em São Paulo? Como fica a população nisso?", questionou a delegada.

Fontes policiais informaram que Estevan era foragido desde setembro de 2017, quando não retornou de uma saída temporária. Ele já foi condenado duas vezes por roubo e também por lesão corporal.