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Política

Baleia: vamos ganhar e retomar debate sobre auxílio com urgência e cuidado fiscal

"A #Vacinaparatodos ainda não é uma realidade. O final do #AuxilioEmergencial é", escreveu o deputado em sua página oficial no Twitter

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 17:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 jan 2021 às 17:22
Deputado federal Baleia Rossi
Deputado federal Baleia Rossi Crédito: Luis Macedo / Câmara dos Deputados
O deputado federal e candidato à presidência da Câmara Baleia Rossi (MDB-SP) afirmou, em sua página oficial no Twitter neste domingo (31), que "vai ganhar eleição" e retomar o debate sobre o auxílio emergencial com "urgência e cuidado fiscal".
"A #Vacinaparatodos ainda não é uma realidade. O final do #AuxilioEmergencial é. São 27 milhões de brasileiros na extrema pobreza. A Câmara independente agiu quando foi preciso. Não vai faltar agora", escreveu o deputado, que é apoiado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, e vem baseando sua campanha em uma gestão independente do Planalto.
Mais cedo, Baleia Rossi publicou outro tuíte dizendo que o "negacionismo tem custo", ao citar matéria do Estadão deste domingo (31) que mostra que o atraso na vacinação pode custar R$ 150 bilhões para a economia brasileira.
"O negacionismo tem custo. Reportagem do @Estadão mostra que a economia brasileira deixará de movimentar R$ 150 bilhões se 70% dos brasileiros não forem vacinados até agosto. A previsão é atingir esse patamar só em dezembro. Não haverá retomada econômica sem vacinação."

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