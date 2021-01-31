Baleia: vamos ganhar e retomar debate sobre auxílio com urgência e cuidado fiscal

O deputado federal e candidato à presidência da Câmara Baleia Rossi (MDB-SP) afirmou, em sua página oficial no Twitter neste domingo (31), que "vai ganhar eleição" e retomar o debate sobre o auxílio emergencial com "urgência e cuidado fiscal".
"A #Vacinaparatodos ainda não é uma realidade. O final do #AuxilioEmergencial é. São 27 milhões de brasileiros na extrema pobreza. A Câmara independente agiu quando foi preciso. Não vai faltar agora", escreveu o deputado, que é apoiado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, e vem baseando sua campanha em uma gestão independente do Planalto.
Mais cedo, Baleia Rossi publicou outro tuíte dizendo que o "negacionismo tem custo", ao citar matéria do Estadão deste domingo (31) que mostra que o atraso na vacinação pode custar R$ 150 bilhões para a economia brasileira.
"O negacionismo tem custo. Reportagem do @Estadão mostra que a economia brasileira deixará de movimentar R$ 150 bilhões se 70% dos brasileiros não forem vacinados até agosto. A previsão é atingir esse patamar só em dezembro. Não haverá retomada econômica sem vacinação."