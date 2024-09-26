Bahia registra seis casos de botulismo, com duas mortes confirmadas

Casos de botulismo preocupam a Bahia. Ingestão de mortadela de frango contaminados pode ser a causa Crédito: Agência Brasil

Uma doença rara e grave preocupa a população baiana. Nesta quarta-feira (25), a Vigilância Epidemiológica da Bahia confirmou o sexto caso de botulismo no estado desde janeiro de 2024. Duas pessoas morreram, três ainda estão hospitalizadas e apenas um paciente teve alta. Elas são dos municípios de Salvador, Campo Formoso, Senhor do Bonfim e Cícero Dantas.

A principal suspeita é de que infecção se deu por meio da ingestão de mortadela de frango contaminada. Em 2023, foram registrados dois casos de botulismo na Bahia, sendo ambos em Feira de Santana. Em vídeo divulgado no site da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a coordenadora de Doenças e Agravos Transmissíveis, Eleuzina Falcão, ressaltou que por se tratar de uma doença grave, um caso já seria considerado surto.

Ela pede que a população fique atenta aos sintomas, especialmente a uma eventual paralisa muscular repentina. "É fundamental também redobrar o cuidado com alimentos e bebidas. Verificar prazo de validade, selo de qualidade, lata estufada, vidros embaçados", alerta Eleuzina.