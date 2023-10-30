Avô tenta estacionar carro e atropela neta, companheira e garçom em BH

Estado em que o carro ficou após o idoso perder o controle do veículo e atingir as três pessoas em Belo Horizonte Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem de 81 anos atropelou acidentalmente a neta, a companheira e o garçom que os atendia em um restaurante no bairro Savassi, em Belo Horizonte. Um boletim de ocorrência já foi registrado pela Polícia Militar. A neta de 21 anos, condutora do carro, estava se sentindo insegura de estacionar o veículo e pediu ao avô para ajudá-la. A família ia almoçar no restaurante Dona Derna e a jovem havia tirado a carteira de motorista há 20 dias.

Enquanto o idoso assumia o volante, neta e companheira escolhiam a mesa. O garçom também se aproximava para atendê-las. O comércio fica em uma esquina. O homem de 81 anos perdeu o controle do carro, subiu na calçada e atingiu as três pessoas. A neta e a companheira do homem ficaram com escoriações e contusões, já o garçom apresentou dores no pé e braço direito. Todos os feridos foram encaminhados ao Hospital João XXIII e liberados no mesmo dia.