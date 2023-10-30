Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Avô tenta estacionar carro e atropela neta, companheira e garçom em BH
Susto

Avô tenta estacionar carro e atropela neta, companheira e garçom em BH

A neta do idoso estava se sentindo insegura de estacionar o veículo e pediu ao avô para ajudá-la. Porém, ele perdeu o controle do carro, subiu na calçada e atingiu as três pessoas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2023 às 14:16

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 14:16

Estado em que o carro ficou após o idoso perder o controle do veículo e atingir três pessoas em Belo Horizonte
Estado em que o carro ficou após o idoso perder o controle do veículo e atingir as três pessoas em Belo Horizonte Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um homem de 81 anos atropelou acidentalmente a neta, a companheira e o garçom que os atendia em um restaurante no bairro Savassi, em Belo Horizonte. Um boletim de ocorrência já foi registrado pela Polícia Militar. A neta de 21 anos, condutora do carro, estava se sentindo insegura de estacionar o veículo e pediu ao avô para ajudá-la. A família ia almoçar no restaurante Dona Derna e a jovem havia tirado a carteira de motorista há 20 dias.
Enquanto o idoso assumia o volante, neta e companheira escolhiam a mesa. O garçom também se aproximava para atendê-las. O comércio fica em uma esquina. O homem de 81 anos perdeu o controle do carro, subiu na calçada e atingiu as três pessoas. A neta e a companheira do homem ficaram com escoriações e contusões, já o garçom apresentou dores no pé e braço direito. Todos os feridos foram encaminhados ao Hospital João XXIII e liberados no mesmo dia.
A Polícia Militar descobriu que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do motorista estava vencida há mais de um mês. Um auto de infração de trânsito foi aplicado. O carro estava em situação regular e foi encaminhado para um familiar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Belo Horizonte (MG) Carro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados