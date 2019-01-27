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Rio

Avião colide com ave após decolar do Galeão

Voo seguiria para Orlando. Comandante informou que, por segurança, não seguiria viagem de aproximadamente 8 horas

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 23:20

Publicado em 

26 jan 2019 às 23:20
A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) informou, no balanço das 19h de hoje (29), que ainda falta combustível para abastecer aeronaves Crédito: Reprodução / Pixabay
Um avião da Latam Airlines, que saiu do Rio com destino a Orlando, nos Estados Unidos, colidiu com uma ave logo depois de decolar do Aeroporto Internacional Tom Jobim, na Ilha do Governador, na tarde deste sábado.
Passageiros do voo JJ8154 ficaram assustados e a aeronave retornou ao aeroporto de origem para revisão. Em nota, a companhia informou que está prestando a assistência necessária aos passageiros.
O voo foi reprogramado sob número JJ9454 e tem previsão para partir ao destino final neste domingo (27) às 13h, no horário de Brasília.
À TV GLOBO, uma passageira relatou que o comandante informou que, por segurança, não seguiria viagem de aproximadamente 8 horas.

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