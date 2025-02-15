Avião cai no interior de São Paulo e duas pessoas morrem

Coluna de fumaça no local da queda de avião, no interior de São Paulo Crédito: Reprodução de vídeo

SÃO PAULO - Uma aeronave de pequeno porte caiu em Quadra, cidade do interior de São Paulo , neste sábado (15). De acordo com a Defesa Civil, duas pessoas morreram. O primeiro chamado para o Corpo de Bombeiro foi às 11h24.

Ainda não há informações de quem são as vítimas do acidente. A queda foi registrada em um canavial próximo a Estrada Municipal Zumira Coelho Miranda de Oliveira, que liga Quadra a Tatuí. Neste momento, bombeiros atuam no local.

Este é, ao menos, o sétimo acidente fatal aéreo registrado no Brasil neste ano.

Entre as ocorrências com mortes, quatro delas foram no estado de São Paulo. Antes do acidente de Quadra, a última foi registrada no dia 14 de fevereiro, quando um avião de pequeno porte caiu na avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, logo após a decolagem no aeroporto Campo de Marte, na zona norte.

Nesse acidente morreram o advogado Márcio Louzada Carpena e o piloto Gustavo Medeiros, cujos corpos foram encontrados carbonizados dentro da aeronave.

No dia 9 de janeiro, uma tentativa frustrada de pouso em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, matou o piloto e feriu uma família a bordo — o casal dono da aeronave e dois filhos, de 4 e 6 anos, tiveram de ser hospitalizados.

Na noite de 16 de janeiro, um helicóptero caiu em Caieiras, na Grande São Paulo, em área de mata fechada próxima à rodovia dos Bandeirantes. No acidente morreram o empresário André Feldman, dono da BIG – Brazil International Games, empresa de apostas on-line –, e sua mulher, Juliana Feldeman.

A aeronave havia decolado na zona do Jaguaré, na zona oeste paulistana e seguia para Americana, quando houve o acidente —chovia no momento. O piloto Edenílson de Oliveira Costa e a filha do casal, de 12 anos, foram resgatados na manhã seguinte e levados para o Hospital das Clínicas. Os dois já tiveram alta.

A zona rural de Minas Gerais registrou dois acidentes aéreos neste ano, com quatro mortes. No primeiro deles, em 22 de janeiro, um avião agrícola caiu durante uma manobra. A bordo, só havia o piloto, que morreu com o choque.

A queda de um helicóptero no dia 27 de janeiro, em uma fazenda de Cruzília (MG), matou três pessoas. De acordo com informações do boletim de ocorrência, morreram o piloto Fernando André Ferreira, o gerente da fazenda, Lúcio André Duarte, e a esposa dele, Elaine Moraes de Souza, que também trabalhava no local.