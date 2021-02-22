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Pesquisa CNT/MDA

Avaliação positiva do governo Bolsonaro cai para 33%

Já a avaliação negativa (ruim e péssimo) subiu de 27% para 35% de outubro para fevereiro, segundo pesquisa feita pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) em parceria com o Instituto MDA
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 fev 2021 às 18:23

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 18:23

Jair Bolsonaro em cerimônia de Entrada dos Novos Alunos pelo Portão da EsPCEx
Jair Bolsonaro em cerimônia de Entrada dos Novos Alunos pelo Portão da EsPCEx Crédito: ISAC NOBREGA/PR
A popularidade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) caiu nos primeiros meses de 2021 e voltou ao patamar de maio do ano passado, aponta pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) em parceria com o Instituto MDA.
A avaliação positiva do governo (ótimo e bom) caiu de 41% em outubro de 2020 para 33% em fevereiro deste ano. A queda de oito pontos levou o índice ao mesmo patamar de maio de 2020, quando 32% avaliavam positivamente a gestão.
Os indicadores foram medidos em meio à pandemia de covid-19. Com o pagamento do auxílio emergencial a trabalhadores informais e desempregados, a avaliação positiva do governo subiu, situação revertida no começo deste ano, após o fim do benefício.
A avaliação negativa (ruim e péssimo) subiu de 27% para 35% de outubro para fevereiro. Outros 30% consideram a administração regular. Nesse quesito, os entrevistados são questionados de que maneira avaliam o governo do presidente Jair Bolsonaro: ótimo, bom, regular ou péssimo.
A aprovação pessoal de Bolsonaro também caiu oito pontos em quatro meses, indo de 52% para 44%. Nessa pergunta, o instituto questiona as pessoas consultadas se elas aprovam ou desaprovam o desempenho pessoal do presidente da República. A rejeição subiu de 43% para 51% no mesmo período. Ou seja, a quantidade de reprovação superou a de aprovação.
A pesquisa foi feita com 2.002 entrevistados em 137 municípios do Brasil de 18 a 20 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais com 95% de nível de confiança.

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