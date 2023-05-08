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Mensagens reveladas

Áudio indica ligação de ex-número 2 da Saúde de Bolsonaro em trama golpista

Coronel Élcio Franco, que trabalhou com Eduardo Pazzuelo, sugeriu em dezembro que o então comandante do Exército, Freire Gomes, estaria 'com medo das consequências'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 mai 2023 às 19:58

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 19:58

SÃO PAULO - Mensagens que constam na investigação da Operação Verine indicam interlocução do major Ailton Barros em 'tratativas para golpe' não só com o ex-ajudante de ordens da Presidência Mauro Cid, mas também com o ex-assessor especial da Casa Civil, o coronel Elcio Franco.
Em áudio, o coronel, que foi número 2 do Ministério da Saúde na gestão de Eduardo Pazuello no auge da pandemia, diz que o então comandante do Exército Freire Gomes 'teria medo das consequências' de uma eventual tentativa golpista.
Coronel Elcio Franco, ex-número 2 do Ministério da Saúde
Coronel Elcio Franco também foi  assessor especial da Casa Civil Crédito: Divulgação
Em áudio, cuja transcrição foi divulgada com exclusividade pela jornalista Daniela Lima, da CNN Brasil, nesta segunda-feira (8), o coronel que foi o número 2 da Saúde teria afirmado: "Olha, eu entendo o seguinte: é Virgílio. Essa enrolação vai continuar acontecendo. O Freire não vai. Você não vai esperar dele que ele tome a frente nesse assunto, mas ele não pode impedir de receber a ordem. Ele vai dizer, morrer de pé junto, porque ele está mostrando. E está com medo das consequências, pô. Medo das consequências é o quê? Ele ter insuflado? Qual foi a sua assessoria. Ele está indo para a pior hipótese. Qual é a pior hipótese. Ah deu tudo errado, o presidente foi preso e ele foi chamado a responder".
O coronel segue, ensaiando uma eventual autodefesa para o comandante do Exército: "Eu falei ó, eu, durante o tempo todo diz que [trecho initeligível] contra o presidente. Falei que não. Falei ó, durante o tempo todo [ininteligível] contra o presidente. Falei que não, que não deveria fazer. E pronto. Vai para o Tribunal de Nuremberg desse jeito. Depois que ele me deu a ordem por escrito, eu comandante da força tive que cumprir. Essa é a defesa dele, entendeu? Então sinceramente é dessa forma que tem que ser visto".
O interlocutor de Elcio é o major Ailton Gonçalves Moraes Barros, que é considerado peça-chave no 'êxito' de fraude na carteira de vacinação da mulher do tenente-coronel Mauro Cid. Além disso, o militar que foi expulso do Exército está na mira da Polícia Federal por trocar mensagens com 'tratativas de um golpe de Estado'.

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