Ato no Rio começa com mais ambulantes do que manifestantes

O segundo ato unificado contra os cortes na educação começou esvaziado no Rio nesta quinta (30). Na parte traseira da igreja da Candelária, onde os grupos normalmente se reúnem, havia mais ambulantes que manifestantes por volta das 15h30, meia hora após o horário marcado.
Já na praça em frente à catedral, algumas centenas de pessoas assistem sentadas a aulas abertas e performances sobre a importância da educação e contra Bolsonaro. Em uma das apresentações, uma rapper deu um recado ao que chamou de "Bolsomitos": "Melhor já ir se preparando", sendo ovacionada pela plateia.
Com a exceção de algumas poucas bandeiras de movimentos sociais e estudantis, cartazes continuam no chão.