Ato contra jornada 6x1 tem PT ausente, crítica à 'esquerda Nutella' e xingamento a Nikolas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ato nesta sexta-feira (15) na avenida Paulista contra a jornada de trabalho 6x1 evidenciou o distanciamento da esquerda mais tradicional desta pauta.

Não havia praticamente bandeiras do PT ou das principais centrais, como CUT e Força Sindical, tampouco lideranças destas entidades. Os poucos políticos presentes eram do PSOL, como os deputados federais Erika Hilton e Guilherme Boulos e o estadual Carlos Giannazi.

Ato contra a jornada 6x1 na Avenida Paulista, em São Paulo Crédito: Folhapress

O protesto foi dominado quase exclusivamente por coletivos de esquerda ou movimentos sociais. A liderança coube ao recém-criado VAT (Vida Além do Trabalho).

Coordenadora do VAT em São Paulo, Priscila Araújo, criticou em discurso tanto os bolsonaristas quanto a "esquerda Nutella".

"Quando vocês vão deixar Lênin e Karl Marx de lado e vir para a rua? (...) Não venham me ensinar o que é exploração, que eu boto fogo no seu TCC [Trabalho de Conclusão de Curso] " Priscila Araújo - Coordenadora do movimento Vida Além do Trabalho (VAT) em São Paulo

Para Giannazi, é possível fazer um paralelo com o início dos atos de 2013, quando o mote inicial, do passe livre, se transformou em uma gigantesca onda de demandas por melhores serviços.

"O fim da jornada 6x1 é uma pauta que fala diretamente à classe trabalhadora e pode puxar um fio de outras demandas. Os sindicatos vão ter que abraçar ou serão atropelados", diz.

As centrais sindicais e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, em um primeiro momento resistiram a apoiar a emenda que acaba com a escala, apresentada por Hilton, mas depois se renderam à pauta, ainda que sem entusiasmo.

O único cuidado, diz Giannazi, é não repetir o erro de 2013, quando a onda de manifestações abriu caminho para o surgimento da chamada "nova direita", que resultou no impeachment de Dilma Rousseff e na eleição de Jair Bolsonaro.

Xingamentos contra expoentes da direita

A manifestação terminou com xingamentos a expoentes da direita.

O alvo principal foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Em coro, parte das pessoas presentes gritou, em diversas ocasiões, "Nikolas Ferreira, vai tomar no cu".

O parlamentar também foi chamado de "Nicole", em referência à peruca que ele usou na tribuna da Câmara dos Deputados no ano passado para criticar pessoas trans.

Houve ainda xingamentos contra o deputado federal e pastor Marco Feliciano (PL-SP). A maioria dos representantes da direita se coloca de forma contrária à redução da jornada.

A autora da emenda que acaba com a escala 6 x 1 é a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que foi ovacionada na manifestação.