Atlas da Notícia: quarta edição da pesquisa sobre jornalismo local é lançada

Vem aí a quarta edição do Atlas da Notícia, um mapeamento sobre o jornalismo no Brasil

Os dados reunidos pelos pesquisadores do Atlas da Notícia em 2019, com apoio de 193 colaboradores voluntários de escolas de jornalismo das cinco regiões do país, são uma base consistente para que pesquisadores de todo o Brasil possam orientar novas investigações.

Além da atualização e expansão da base de dados estatísticos publicada desde 2017, a próxima edição do Atlas trará melhorias técnicas na API (Interface de Programação de Aplicações), disponibilizando mais dados e recursos, além de uma série de tutoriais. Para pesquisadores e programadores com conhecimento de programação, será lançado um pacote na linguagem R para rápido e fácil acesso aos dados, com diversas análises prontas direto do banco de dados.