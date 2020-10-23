Atlas da Notícia: quarta edição da pesquisa sobre jornalismo local é lançada

O PROJOR Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo anunciou nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, o início da campanha para a quarta edição do Atlas da Notícia, a mais completa pesquisa sobre o jornalismo local no Brasil. Com patrocínio do Facebook Journalism Project (FJP), a nova pesquisa visa atualizar o mapa dos veículos jornalísticos nos 5.570 municípios brasileiros e obter informações sobre fechamento de empresas de comunicação e novas iniciativas surgidas desde a última edição.
A organização, análise e publicação dos dados será realizada pelo Volt Data Lab, liderado pelo jornalista Sérgio Spagnuolo. Já a coordenação da pesquisa nas cinco regiões brasileiras estará a cargo do jornalista Sérgio Lüdtke, que trabalhará com os seguintes pesquisadores regionais: Angela Werdemberg (Centro-Oeste), Dubes Sônego (Sudeste), Jéssica Botelho (Norte), Mariama Correia (Nordeste) e Marcelo Fontoura (Sul).
Os dados reunidos pelos pesquisadores do Atlas da Notícia em 2019, com apoio de 193 colaboradores voluntários de escolas de jornalismo das cinco regiões do país, são uma base consistente para que pesquisadores de todo o Brasil possam orientar novas investigações.
Voluntários podem se somar à equipe do Atlas e colaborar com a pesquisa preenchendo este formulário.
Além da atualização e expansão da base de dados estatísticos publicada desde 2017, a próxima edição do Atlas trará melhorias técnicas na API (Interface de Programação de Aplicações), disponibilizando mais dados e recursos, além de uma série de tutoriais. Para pesquisadores e programadores com conhecimento de programação, será lançado um pacote na linguagem R para rápido e fácil acesso aos dados, com diversas análises prontas direto do banco de dados.
A publicação da quarta edição do Atlas da Notícia está prevista para meados de dezembro no site do Observatório da Imprensa.
Inspirado no projeto America's Growing News Deserts, da Columbia Journalism Review, o Atlas da Notícia conta com o apoio institucional da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom). O Facebook Journalism Project (FJP) é patrocinador do Atlas da Notícia desde 2018, como parte das iniciativas para apoiar veículos de notícias locais.
Publicada em dezembro de 2019, a terceira edição do Atlas da Notícia registrou:
- Um total de 11.833 veículos jornalísticos em atuação no país.
- Uma distribuição desigual dos veículos de comunicação. Para cada dez municípios brasileiros, seis são desertos de notícias, ou seja, seus habitantes não dispõem de informação jornalística sobre o lugar onde vivem. Dos quatro restantes, outros dois são quase desertos, lugares servidos por até dois veículos de comunicação e com risco de se tornarem desertos. Essa é a realidade de 64,9 milhões de brasileiros.
- O Atlas também pesquisou fechamentos de empresas jornalísticas e identificou 331 casos recentes, dos quais 195 ou seis em cada dez produziam jornalismo impresso.