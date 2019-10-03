Assaltantes levam dez toneladas de ração de canil no Rio Grande do Sul

Ladrões roubam toneladas de ração de canil público no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução / TV RBS

FolhaPress - Assaltantes invadiram o canil municipal de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e furtaram dez toneladas de ração estocadas em uma sala. Antes de fugir, eles ainda abandonaram dois cachorros doentes, encontrados amarrados no local.

A ação aconteceu na madrugada de quarta-feira (02). Segundo a prefeitura, a carga deveria alimentar os animais por quatro meses. A previsão, agora, é que os 300 bichos abrigados no local tenham comida só por mais 15 dias.

O total levado pelos criminosos foi avaliado em R$ 35 mil, segundo o secretário municipal de Proteção Animal, Anderson Ribeiro.