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Roubo

Assaltantes levam dez toneladas de ração de canil no Rio Grande do Sul

A carga deveria alimentar os animais por quatro meses. Na fuga, os criminosos ainda abandonaram dois cachorros doentes.

Publicado em 

03 out 2019 às 16:11

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 16:11

Ladrões roubam toneladas de ração de canil público no Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução / TV RBS
FolhaPress - Assaltantes invadiram o canil municipal de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e furtaram dez toneladas de ração estocadas em uma sala. Antes de fugir, eles ainda abandonaram dois cachorros doentes, encontrados amarrados no local.
A ação aconteceu na madrugada de quarta-feira (02). Segundo a prefeitura, a carga deveria alimentar os animais por quatro meses. A previsão, agora, é que os 300 bichos abrigados no local tenham comida só por mais 15 dias.
O total levado pelos criminosos foi avaliado em R$ 35 mil, segundo o secretário municipal de Proteção Animal, Anderson Ribeiro.
> Para proteger cães de rua do frio, amigos constroem casinhas em Guaçuí
As investigações prosseguem. Enquanto isso, a prefeitura aceita doações de ração para os cachorros abrigados. A única exigência é de que contenha mais de 20% proteína bruta.

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