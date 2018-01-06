Artistas e amigos lamentam a morte de Carlos Heitor Cony

O escritor Carlos Heitor Cony morreu aos 91 anos Crédito: Divulgação

O escritor Carlos Heitor Cony morreu na noite de sexta-feira, 5, de falência múltipla de órgãos, deixando vasta produção de romances, contos e crônicas do autor ao longo de sua carreira. Escritores, amigos e artistas lamentaram a morte do autor.

"É sempre lamentável quando morre um jornalista e escritor da relevância do Cony. A gente está perdendo uma geração... É uma pena. Livros como 'Quase Memória' e 'O Piano e a Orquestra' são muito importantes", Milton Hatoum.

"Primeiro que eu gostava muito dele como amigo. E, para a minha geração, ele foi um jornalista e escritor muito importante. Com o livro 'O Ato e o Fato' ele enfrentou a ditadura e tudo aquilo que esmagava a gente. Ele mostrou que era possível ressistir escrevendo", Inácio de Loyola Brandão.

"Eu lamento muito, gostava da obra e dele pessoalmente. O bom é que ele foi ativo até o final. Um intelectual rigoroso que vai fazer muita falta", Luis Fernando Verissimo.

"Para a minha geração, criada nuns restos de beletrismo, Cony foi, com O Ventre, romance de estreia, a revelação de uma saudável literatura de maus modos. Depois, o jornalista que se opôs de bate-pronto ao golpe. Parecia morto para a literatura quando, em 1995, ressurgiu com Quase Memória, romance forte e tocante, e a ela permaneceu fiel até o fim, deixando sua marca não só na ficção como na crônica", Humberto Werneck.