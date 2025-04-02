Arquiteto morre baleado após atropelar assaltante em bairro de São Paulo

Jefferson é o arquiteto assassinado no Butantã, em São Paulo Crédito: Reprodução

Um arquiteto de 43 anos foi baleado e morreu após atropelar um assaltante no início da tarde desta terça-feira (1º) nas proximidades da marginal Pinheiros, no Butantã, zona oeste de São Paulo. Segundo relatos de testemunhas à polícia, o arquiteto Jefferson Dias Aguiar saía do trabalho com um colega quando presenciou uma mulher sendo assaltada, por volta do meio-dia, na rua Desembargador Armando Fairbanks. Segundo a apuração, ele teria acelerado em direção a um dos bandidos para assustá-lo, mas acabou atingindo o homem.



O vídeo de uma câmera de segurança mostra que o homem atropelado levanta e efetua três disparos contra o arquiteto, que havia aberto a porta do carro. Um atingiu o pescoço. O criminoso fugiu. Jefferson foi levado em estado gravíssimo por uma equipe do Corpo de Bombeiros para o Hospital Universitário, onde morreu. Formado em arquitetura pela Universidade Anhembi Morumbi, Jefferson trabalhava como designer de interiores na empresa Jevo Arquitetura. Ele era casado desde 2023.

Jefferson era acompanhado por um homem em seu Chevrolet Montana. O passageiro contou para os policiais que passavam pela rua Lemes Monteiro quando presenciaram um ladrão em uma motocicleta assaltando uma pedestre. De acordo com seu relato, o assaltante percebeu que eles viram o roubo e passou a persegui-los por alguns metros até o atropelamento.

A vítima do roubo esteve na delegacia. Ele narrou aos policiais civis que é de Minais Gerais e está a trabalho em São Paulo. Naquele horário ela tomava sol com colegas em um recuo em frente ao escritório, quando se aproximou um homem em uma motocicleta. Ele exigiu que ela entregasse o telefone, um iPhone 13. A mulher contou ter dado o telefone e a senha. Depois, o criminoso pediu a aliança, um objeto de ouro com pedras de diamantes.

Na sequência, ela disse ter recebido o auxílio dos amigos e ouvido tiros. O ladrão que a atacou e fugiu foi identificado como um homem branco de 25 a 30 anos de idade, com barba, vestindo blusa de cores azul e vermelha. Uma pessoa estaria dando cobertura para assaltos no bairro. Ele aguardava perto da marginal Pinheiros. Em seguida, fugiu com o autor dos tiros em direção à zona sul. A moto que o bandido atropelado usava, que é alvo de queixa de furto, foi abandonada no local.

Arquiteto atirou Crédito: Reprodução/Videomonitoramento