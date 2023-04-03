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Corte de lenha

Argentinos são resgatados em condições análogas à escravidão em fazenda no RS

Os estrangeiros foram encontrados acampados no meio da mata, em condições insalubres, sem água potável, sem banheiros e sem energia elétrica

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 07:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 abr 2023 às 07:42
Trabalhadores argentinos foram resgatados de propriedade rural.
Trabalhadores argentinos foram resgatados de propriedade rural. Crédito: Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal resgatou na noite do sábado, 1º de abril, quatro trabalhadores argentinos em condição análoga à de escravo, no município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Entre os trabalhadores, que atuavam no corte de lenha em uma propriedade rural, havia um menor de idade.
A PF, policiais militares e fiscais do Ministério do Trabalho se deslocaram até a propriedade após receberem informações de que trabalhadores haviam sido abandonados pelos empregadores e estavam sem recurso para alimentação e estadia.
Na propriedade, os trabalhadores estavam acampados na mata, em condições insalubres, sem água potável, sem banheiros e sem energia elétrica e totalmente desassistidos.
Um homem, que estava responsável pelas atividades, foi preso em flagrante por redução à condição análoga à de escravo, previsto no artigo 149 do Código Penal.
A reportagem não conseguiu obter contato com o responsável pela defesa do suspeito nem do proprietário da fazenda até o fechamento deste texto.

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