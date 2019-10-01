Aras 'segura' nomeação de ex-chefe de gabinete de Janot

Augusto Aras Crédito: TSE | Roberto Jayme

Aras anunciou hoje os novos procuradores-chefes e procuradores regionais Eleitorais do Ministério Público Federal (MPF) , que atuarão pelos próximos dois anos nas chefias de cinco procuradorias regionais da República, das procuradorias da República e procuradorias regionais Eleitorais nos estados e no Distrito Federal.

Apenas no Estado de São Paulo não foi informado quem ficaria com a vaga de substituto na Procuradoria Regional Eleitoral.

OUTRO LADO

Os nomes dos procuradores regionais Eleitorais do Ministério Público Federal (MPF) são escolhidos em votação interna da categoria. O procurador-geral da República não é obrigado a seguir o resultado da eleição, mas costuma respeitá-la.

Procurada pela reportagem, a PGR informou que "neste momento está sendo aferido se há algum impedimento ao exercício da função pelo procurador regional da República Eduardo Pelella em consequência de atuações anteriores dele no Ministério Público Federal".

Pelella foi alvo de uma reclamação movida pelo subprocurador-geral da República Moacir Guimarães, desafeto de Janot. O caso - que envolve a atuação do ex-auxiliar de Janot na delação da JBS - foi arquivado, mas Guimarães entrou com recurso contra a decisão.