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Sorte grande

Aposta vencedora da Mega-Sena é um bolão de cinco pessoas

O próximo sorteio será na próxima quinta-feira (22) de abril. A estimativa de prêmio para esse concurso é de R$ 2,5 milhões

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 18:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 abr 2021 às 18:41
Brasí­lia - A Mega-Sena poderá¡ pagar R$ 170 milhões no prÃ³ximo sábado (21), o que será o maior próximo da história. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso nesta quarta-feira (Marcello casal Jr/Agência Brasil)
Jogos da Mega-Sena: próximo sorteio tem data marcada Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi
A aposta feita em uma lotérica da capital paulista e que acertou as seis dezenas da Mega-Sena foi de um bolão com cinco cotas (apostadores), segundo a Caixa. Os números sorteados foram 06, 14, 24, 34, 39 e 58. O sorteio do concurso 2.363 foi realizado neste sábado (17) pela Caixa Econômica Federal.
O bilhete levou o prêmio acumulado de R$ 40.076.100,75. Se dividido igualmente, cada participante do bolão se tornará milionário ao levar para casa R$ 8.015.220,15.
Para a Quina, houve 77 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 49.919,36. Já para a Quadra houve 5.169 apostas vencedoras e cada uma vai levar para casa R$ 1.062,31.
Os ganhadores têm até 90 dias para resgatar o prêmio, sob o risco de ficarem sem a bolada.
O próximo sorteio será na próxima quinta-feira (22) de abril. A estimativa de prêmio para esse concurso é de R$ 2,5 milhões.
O ganhador pode retirar o prêmio em qualquer casa lotérica ou em uma agência da Caixa. Se o valor for maior que R$ 1.903,98, o pagamento será feito somente na agência do banco. Será necessário apresentar documento de identidade oficial e original com foto, CPF e recibo da aposta premiada.
Quem for a uma lotérica deve apresentar o comprovante da aposta impresso, com código de barras, além de apresentar o código de resgate (com seis dígitos) que é gerado no site Loterias Caixa e vale por 24 horas. Outra opção é gerar um QR Code, que vale por uma hora. Nesse caso não é necessário imprimir.

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