Após o gigante Beluga, chega ao Brasil o avião do 'Dia do Apocalipse'

Um avião projetado para resistir até mesmo a armas nucleares pousou na segunda-feira (25) no Aeroporto de Brasília. O Boeing E-4B Nighwatch, conhecido como o "avião do Dia do Apocalipse", chegou À capital federal às 20h51, dias depois de o país receber outra aeronave impressionante, o Beluga.

A aeronave é um Boeing 747-200 modificado pelo governo dos Estados Unidos para ser um posto de comando militar aéreo no caso de uma guerra nuclear, segundo explicação do site Live Science.

Boeing E-4B Nightwatch, modificado pelo governo dos EUA para ser um posto comando militar aéreo Crédito: Força Aérea dos EUA

O E-4B faz parte de uma frota de aviões de "vigília noturna" mantidos desde 1970 pelas Forças Armadas norte-americanas. O Boeing modificado, avaliado em US$ 200 milhões (mais de R$ 1 bilhão na cotação atual), deve abrigar autoridades do alto escalão em caso de conflito e é munido de equipamentos de inteligência mais antigos, para que a aeronave consiga continuar operando mesmo que exposta a pulsos eletromagnéticos de uma explosão nuclear.

Além disso, o avião quase não possui janelas e tem uma blindagem especial para proteger passageiros e comandantes dos efeitos térmicos de uma guerra do tipo.

Ainda quando o assunto é o comando militar feito pelo ar, uma curva no topo do Boeing, conhecida como "radome", abriga 65 antenas e satélites para que o E-4B possa se comunicar com navios, submarinos, bases térreas e outras aeronaves em todo o mundo, de acordo com o canal norte-americano CNBC.

Airbus Beluga, conhecido como avião 'baleia', que também chamou atenção ao pousar no Brasil Crédito: Divulgação | Airbus

A aeronave Boeing E-4B que fez o voo até o Brasil tem matrícula 73-1676 e foi fabricada há 49 anos.

A bordo dela estava o Secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd J. Austin III, que participa da 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas, fórum que começou na terça-feira (26), em Brasília.

Segundo comunicado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Austin deve "fazer reuniões bilaterais com vários de seus colegas" do continente.