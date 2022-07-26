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Aviação

Após o gigante Beluga, chega ao Brasil o avião do 'Dia do Apocalipse'

A aeronave é um Boeing 747-200 modificado pelo governo dos Estados Unidos para ser um posto de comando militar aéreo no caso de uma guerra nuclear
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2022 às 13:51

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 13:51

Um avião projetado para resistir até mesmo a armas nucleares pousou na segunda-feira (25) no Aeroporto de Brasília. O Boeing E-4B Nighwatch, conhecido como o "avião do Dia do Apocalipse", chegou À capital federal às 20h51, dias depois de o país receber outra aeronave impressionante, o Beluga.
A aeronave é um Boeing 747-200 modificado pelo governo dos Estados Unidos para ser um posto de comando militar aéreo no caso de uma guerra nuclear, segundo explicação do site Live Science.
Boeing E-4B Nightwatch, modificado pelo governo dos EUA para ser um posto comando militar aéreo
Boeing E-4B Nightwatch, modificado pelo governo dos EUA para ser um posto comando militar aéreo Crédito: Força Aérea dos EUA
O E-4B faz parte de uma frota de aviões de "vigília noturna" mantidos desde 1970 pelas Forças Armadas norte-americanas. O Boeing modificado, avaliado em US$ 200 milhões (mais de R$ 1 bilhão na cotação atual), deve abrigar autoridades do alto escalão em caso de conflito e é munido de equipamentos de inteligência mais antigos, para que a aeronave consiga continuar operando mesmo que exposta a pulsos eletromagnéticos de uma explosão nuclear.
Além disso, o avião quase não possui janelas e tem uma blindagem especial para proteger passageiros e comandantes dos efeitos térmicos de uma guerra do tipo.
Ainda quando o assunto é o comando militar feito pelo ar, uma curva no topo do Boeing, conhecida como "radome", abriga 65 antenas e satélites para que o E-4B possa se comunicar com navios, submarinos, bases térreas e outras aeronaves em todo o mundo, de acordo com o canal norte-americano CNBC.
Airbus Beluga, conhecido como avião 'baleia'
Airbus Beluga, conhecido como avião 'baleia', que também chamou atenção ao pousar no Brasil Crédito: Divulgação | Airbus
A aeronave Boeing E-4B que fez o voo até o Brasil tem matrícula 73-1676 e foi fabricada há 49 anos.
A bordo dela estava o Secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd J. Austin III, que participa da 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas, fórum que começou na terça-feira (26), em Brasília.
Segundo comunicado do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Austin deve "fazer reuniões bilaterais com vários de seus colegas" do continente.
"Essa série de eventos de alto nível reflete o profundo comprometimento dos Estados Unidos em trabalhar ao lado de seus parceiros regionais para projetar nossa visão compartilhada de um Hemisfério Ocidental democrático, próspero e seguro", afirmou a nota governamental.

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