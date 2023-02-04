Após naufrágio, mais de 40 pessoas são resgatadas na orla de Manaus

Embarcação com mais de 40 pessoas naufragou durante a noite em Manaus Crédito: Corpo de Bombeiros/ Divulgação

Quarenta e duas pessoas foram resgatadas com vida após o barco em que elas estavam naufragar na noite desta sexta-feira (3), em Manaus.

O acidente ocorreu na Orla da Compensa, próximo à Ponta do Ismael, na zona oeste da capital do Amazonas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação de médio porte começou a afundar após bater em um barra de ferro.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a embarcação saiu às 18h da Manaus Moderna, e às 18h30 começou a afundar, na margem da Orla da Compensa.

Em nota, a corporação informou que realizou o resgate de 36 passageiros e seis tripulantes pelo escadão da Compensa, na Zona Oeste de Manaus.