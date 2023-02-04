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Acidente

Após naufrágio, mais de 40 pessoas são resgatadas na orla de Manaus

Segundo o Corpo de Bombeiros, barco começou a afundar depois de bater em uma barra de ferro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2023 às 16:51

Publicado em 04 de Fevereiro de 2023 às 16:51

Embarcação com mais de 40 pessoas naufragou durante a noite em Manaus
Embarcação com mais de 40 pessoas naufragou durante a noite em Manaus Crédito: Corpo de Bombeiros/ Divulgação
Quarenta e duas pessoas foram resgatadas com vida após o barco em que elas estavam naufragar na noite desta sexta-feira (3), em Manaus.
O acidente ocorreu na Orla da Compensa, próximo à Ponta do Ismael, na zona oeste da capital do Amazonas. Segundo o Corpo de Bombeiros, a embarcação de médio porte começou a afundar após bater em um barra de ferro.
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a embarcação saiu às 18h da Manaus Moderna, e às 18h30 começou a afundar, na margem da Orla da Compensa.
Em nota, a corporação informou que realizou o resgate de 36 passageiros e seis tripulantes pelo escadão da Compensa, na Zona Oeste de Manaus.
Todas as vítimas foram socorridas com vida e entregues ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

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