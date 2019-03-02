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Carnaval de Salvador

Após gravidez, Ivete é recebida com gritos de 'a rainha voltou'

Aderindo à moda neon, a cantora chegou ao trio vestindo um hobby amarelo, acompanhada de sua equipe e da atriz Claudia Raia, 52, que estreia no Carnaval de Salvador a convite de Ivete

Publicado em 

02 mar 2019 às 18:52

Publicado em 02 de Março de 2019 às 18:52

Após gravidez, Ivete Sangalo é recebida com gritos de 'a rainha voltou' no Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução/Instagram
A cantora Ivete Sangalo, 46, retorna ao Carnaval de Salvador neste sábado (02) após ficar de fora da festa do ano passado por conta do nascimento de suas filhas gêmeas, Helena e Marina, 1. No comando do bloco Coruja, ela foi recebida com gritos de "a rainha voltou" pelo fãs no farol da Barra, em Salvador.
Aderindo à moda neon, a cantora chegou ao trio vestindo um hobby am
arelo e uma sandália laranja, acompanhada de sua equipe e da atriz
Claudia Raia
, 52, que estreia no Carnaval de Salvador a convite de Ivete. Estou sendo desvirginada. Em cima do trio, então, é outra coisa, uma energia espetacular", já havia dito a atriz à reportagem.
Antes de subir no trio, Ivete publicou em suas redes sociais a preparação para o evento. Enquanto era maquiada, vestindo um sutiã de amamentação, como ela mesma frisou, a cantora falou sobre a "vontade e saudade" que estava de fazer o Carnaval e de como estava nervosa, "com dor de barriga de prova", por conta do retorno.
Além de Claudia Raia, outros famosos também são esperados para o trio de Ivete, que passar pelo ao circuito Barra-Ondina. A jornalista Fernanda Gentil, 32, Bruna Marquezine, 23, e Isabela Santoni, 23, são alguns dos nomes que marcaram presença.

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