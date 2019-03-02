Após gravidez, Ivete é recebida com gritos de 'a rainha voltou'

, 52, que estreia no Carnaval de Salvador a convite de Ivete. Estou sendo desvirginada. Em cima do trio, então, é outra coisa, uma energia espetacular", já havia dito a atriz à reportagem.

Antes de subir no trio, Ivete publicou em suas redes sociais a preparação para o evento. Enquanto era maquiada, vestindo um sutiã de amamentação, como ela mesma frisou, a cantora falou sobre a "vontade e saudade" que estava de fazer o Carnaval e de como estava nervosa, "com dor de barriga de prova", por conta do retorno.